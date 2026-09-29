San Pedro participó de un encuentro regional sobre salud mental y abordaje de las violencias

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Región

Funcionarios y equipos técnicos de distintos municipios analizaron estadísticas, casos concretos y estrategias para fortalecer la articulación territorial frente a situaciones de violencia.

Representantes de distintas áreas del Municipio de San Pedro participaron de un encuentro regional centrado en salud mental y abordaje de las violencias. La jornada permitió analizar estadísticas, compartir experiencias entre distritos y trabajar sobre estrategias intersectoriales destinadas a mejorar la intervención y las respuestas comunitarias.

Análisis de estadísticas sobre situaciones de violencia Durante la jornada, los equipos técnicos presentaron un diagnóstico basado en estadísticas regionales vinculadas a diferentes situaciones de violencia. La información fue utilizada como punto de partida para analizar las características de la problemática y revisar las herramientas disponibles para su abordaje desde los distintos organismos.

Uno de los ejes estuvo puesto en el rol que cumple el sistema sanitario y en la necesidad de fortalecer su articulación con otras áreas que intervienen ante estas situaciones. En ese marco, se destacó la importancia del trabajo conjunto con los equipos de Género, el Servicio Local y Desarrollo de la Comunidad.

El encuentro permitió poner en común las dificultades que aparecen en el territorio y avanzar en una mirada integral que contemple las distintas dimensiones de cada situación.

Trabajo intersectorial para mejorar las intervenciones Como parte de la dinámica de trabajo, los participantes analizaron un caso modelo y fueron organizados en grupos integrados por representantes de diferentes distritos.

La metodología permitió abordar la problemática desde distintas perspectivas y detectar obstáculos operativos que pueden presentarse dentro de los sistemas de salud y en la articulación con otras áreas municipales.

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A partir de ese intercambio, los equipos trabajaron en la identificación de estrategias destinadas a mejorar los mecanismos de intervención y coordinación territorial. La propuesta apuntó a generar herramientas que permitan respuestas más articuladas frente a situaciones complejas que requieren la participación de diferentes organismos.

San Pedro estuvo representado por equipos de distintas áreas La delegación de San Pedro estuvo integrada por funcionarios y responsables de áreas vinculadas con la salud, el desarrollo comunitario, las políticas de género, la protección de derechos y la salud mental.

Participaron la secretaria de Salud, Antonela Marino; el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; la subsecretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, Laura Monfasani; el director de CAPS, Pablo Vlaeminck; el director del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Andrés Chiarella; y el director de Salud Mental, Hernán Gorini.