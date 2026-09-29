Salto prepara una agenda de actividades por el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama

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La Municipalidad de Salto y Oncoamigas organizaron actividades de prevención y acompañamiento durante octubre, con charlas, recorridas por CAPS y una caminata comunitaria.

29 de septiembre de 2026 a las 10:47 a. m.

29 de septiembre de 2026 a las 10:47 a. m.

El MUnicipio de Salto y la organización Oncoamigas coordinaron una agenda conjunta para octubre, con propuestas destinadas a promover la prevención, la concientización y el acompañamiento frente al cáncer de mama y otras enfermedades oncológicas. Las actividades incluirán intervenciones en los CAPS, charlas y una jornada abierta a toda la comunidad.

Actividades por el Octubre Rosa en Salto El secretario general del Municipio, Camilo Alessandro, mantuvo un encuentro con Paula y Evangelina, integrantes de Oncoamigas, para avanzar en la organización de las diferentes iniciativas que se desarrollarán durante todo el mes.

En este marco, el Municipio de Salto confirmó su acompañamiento a las propuestas impulsadas por la organización, con el objetivo de generar espacios de información y sensibilización para la comunidad.

La agenda se desarrollará durante las próximas semanas y tendrá como eje central la importancia de la prevención y el acompañamiento de las personas que atraviesan enfermedades oncológicas.

Recorrida por los CAPS y charlas de concientización Como parte de las actividades previstas, representantes de la Municipalidad y Oncoamigas realizarán una recorrida conjunta por los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Salto.

Durante estas visitas se llevarán adelante intervenciones para vestir de rosa los espacios sanitarios y se brindarán charlas de concientización sobre el cáncer de mama, además de abordar aspectos vinculados al acompañamiento de quienes atraviesan otras enfermedades oncológicas.

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La propuesta apunta a acercar información a los vecinos en los centros de salud y reforzar el mensaje de prevención durante el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

Caminata comunitaria y propuestas para cerrar octubre Una de las principales actividades será una caminata abierta a toda la comunidad, prevista para el sábado 31 de octubre. La jornada incluirá diferentes propuestas recreativas, culturales y de concientización.

El encuentro contará con clases de yoga y zumba, intervenciones artísticas, corte y donación de cabello y la participación de la Escuela de Música, en el marco del Mes de la Serenata.