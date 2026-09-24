> San Nicolás podría perder el beneficio de Zona Fría en las tarifas de gas

San Nicolás

El Senado debate este jueves una reforma que eliminaría el descuento automático para 94 municipios bonaerenses. San Nicolás está incluido.

La ciudad de San Nicolás figura entre los 94 municipios bonaerenses que podrían dejar de contar con el beneficio automático del régimen de Zona Fría en las facturas de gas si el Senado aprueba este jueves la reforma que ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados. El cambio modificaría el criterio para acceder a la bonificación.

Qué propone la reforma de la Zona Fría El proyecto que será tratado por el Senado busca modificar el régimen vigente y retrotraer el criterio de aplicación de la denominada Zona Fría. La iniciativa plantea que el descuento territorial quede concentrado nuevamente en las regiones consideradas originalmente dentro del esquema: la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna.

De esta manera, los municipios bonaerenses que fueron incorporados a partir de la ampliación aprobada en 2021 dejarían de contar con la bonificación de manera automática por el solo hecho de encontrarse dentro del área alcanzada por el régimen.

Entre esos distritos se encuentra San Nicolás, que actualmente forma parte del esquema de descuentos aplicados sobre las facturas de gas de los usuarios residenciales.

La ampliación de 2021 incorporó a numerosos municipios bonaerenses al régimen y permitió que los usuarios residenciales alcanzados accedieran a una reducción en el componente correspondiente al consumo de gas. En términos generales, la bonificación puede alcanzar el 30%, mientras que existen porcentajes superiores para determinados sectores considerados vulnerables.

El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados en mayo y llegó al Senado sin modificaciones. Si la Cámara alta sanciona el mismo texto, la reforma quedaría convertida en ley.

San Nicolás y los municipios bonaerenses alcanzados San Nicolás no sería el único distrito de la región afectado por el cambio. El listado de municipios que podrían perder la cobertura geográfica automática incluye también a Ramallo, Pergamino, Arrecifes, Baradero, Salto, Rojas, Colón y San Pedro, entre otros partidos bonaerenses.

En total, la reforma alcanzaría a unos 94 municipios de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con las estimaciones difundidas sobre el proyecto, alrededor de 1,24 millones de hogares bonaerenses dejarían de tener el descuento territorial automático si la modificación entra en vigencia. A nivel nacional, el universo alcanzado rondaría los 3,35 millones de usuarios.

El único municipio bonaerense que conservaría el beneficio por su pertenencia geográfica a la Patagonia es Patagones. El resto de los partidos incorporados mediante la ampliación de 2021 quedarían fuera del esquema general previsto por la nueva normativa.

Para los usuarios de San Nicolás, el cambio implicaría que el descuento ya no estaría determinado exclusivamente por el domicilio. La continuidad de la bonificación dependería de los criterios establecidos por el nuevo sistema de asistencia previsto en la reforma.

Qué pasaría con el descuento en las facturas de gas La eliminación del beneficio territorial automático no significaría necesariamente que todos los hogares alcanzados pierdan cualquier tipo de asistencia sobre la tarifa. El proyecto contempla un esquema focalizado destinado a usuarios que puedan acreditar determinadas condiciones socioeconómicas.

Según la información difundida sobre la iniciativa, podrían acceder al nuevo esquema los hogares cuyos ingresos sean iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales correspondientes a un hogar de referencia. También se contemplan situaciones específicas vinculadas con integrantes que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares, veteranos de la Guerra de Malvinas y determinados casos relacionados con el Certificado Único de Discapacidad.

Por lo tanto, para los usuarios residenciales de San Nicolás la eventual modificación tendría dos escenarios diferenciados: quienes actualmente reciben el descuento por la ubicación geográfica podrían dejar de percibirlo automáticamente, mientras que los hogares que cumplan con los requisitos establecidos por el nuevo esquema podrían conservar una bonificación.

La discusión legislativa se produce en un contexto de cambios en el sistema nacional de subsidios energéticos. El proyecto impulsado por el Gobierno nacional apunta a reducir el alcance territorial del régimen y concentrar la asistencia en determinados sectores, según los criterios establecidos en la iniciativa.

Hasta tanto el Senado defina el futuro de la reforma, el régimen vigente continúa aplicándose a los usuarios alcanzados. Si el proyecto obtiene la aprobación definitiva, será necesario conocer además la reglamentación y los mecanismos que se establezcan para determinar qué hogares podrán mantener la bonificación.