Ramallo: Más de 200 estudiantes participaron de una charla-debate sobre temas vinculados a las juventudes
La segunda jornada reunió a alumnos de cuatro escuelas secundarias de Ramallo, que intercambiaron ideas sobre ESI, salud mental, grooming, bullying e ITS.
Más de 200 estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad de Ramallo participaron del segundo encuentro de “Charlas-Debate”, una propuesta que busca generar espacios de diálogo, participación y reflexión sobre distintas problemáticas que atraviesan a las juventudes y a la comunidad educativa.
Estudiantes de cuatro escuelas participaron del encuentro
La jornada contó con la presencia de la intendenta interina Marcela Isarra, quien acompañó la actividad junto a estudiantes y docentes de distintas instituciones educativas del Partido de Ramallo.
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En esta segunda edición participaron alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria N.º 2, la Escuela Secundaria N.º 3, la Escuela Secundaria N.º 6 y la Escuela Técnica N.º 3.
El encuentro fue planteado como un espacio de intercambio, donde los jóvenes pudieron expresar sus opiniones, plantear inquietudes y compartir experiencias vinculadas con situaciones que forman parte de su vida cotidiana.
Los temas abordados durante la charla-debate
A lo largo de la jornada, los más de 200 estudiantes participaron de distintas instancias de diálogo e intercambio sobre Educación Sexual Integral (ESI), salud mental, grooming, bullying e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
La propuesta apunta a abordar estas temáticas desde la participación juvenil, promoviendo el intercambio de experiencias y la reflexión colectiva entre estudiantes, docentes y referentes de la comunidad.
Desde la organización señalaron que este tipo de encuentros busca generar instancias de aprendizaje y conversación que permitan poner en común preocupaciones e intereses de los adolescentes.
Cuándo será el próximo encuentro en Ramallo
El ciclo de “Charlas-Debate” continuará con una nueva jornada prevista para el 30 de septiembre, en el Centro Universitario Municipal José Orlando Gaeto.
De esta manera, la iniciativa continuará generando espacios destinados a estudiantes de escuelas secundarias del Partido de Ramallo, con el objetivo de fortalecer la participación, el diálogo y la reflexión sobre diferentes temas vinculados con las juventudes.