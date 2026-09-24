Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

Ramallo: Más de 200 estudiantes participaron de una charla-debate sobre temas vinculados a las juventudes

La segunda jornada reunió a alumnos de cuatro escuelas secundarias de Ramallo, que intercambiaron ideas sobre ESI, salud mental, grooming, bullying e ITS.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
24 de septiembre de 2026 a las 10:31 a. m.
La actividad reunió a más de 200 alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria N.º 2, Escuela Secundaria N.º 3, Escuela Secundaria N.º 6 y Escuela Técnica N.º 3, quienes participaron de distintas instancias de debate y diálogo.
Foto: metafm.com.ar

Más de 200 estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad de Ramallo participaron del segundo encuentro de “Charlas-Debate”, una propuesta que busca generar espacios de diálogo, participación y reflexión sobre distintas problemáticas que atraviesan a las juventudes y a la comunidad educativa.

Estudiantes de cuatro escuelas participaron del encuentro

La jornada contó con la presencia de la intendenta interina Marcela Isarra, quien acompañó la actividad junto a estudiantes y docentes de distintas instituciones educativas del Partido de Ramallo.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

Paritarias bonaerenses: septiembre quedaría sin aumento y los estatales aguardan por las reuniones

17/9, 02:21 p. m.
Paritarias bonaerenses: septiembre quedaría sin aumento y los estatales aguardan por las reuniones
2

San Pedro: Un perro fue herido de un machetazo al defender a su dueña de un ataque de violencia de género

17/9, 03:45 p. m.
San Pedro: Un perro fue herido de un machetazo al defender a su dueña de un ataque de violencia de género
3

Villa Ramallo se prepara para la 16° Fiesta de la Empanada

18/9, 05:29 p. m.
Villa Ramallo se prepara para la 16° Fiesta de la Empanada
4

Ramallo cobra $37.000 por camión y entrega a una empresa privada el sistema por 20 años

21/9, 04:06 p. m.
Ramallo cobra $37.000 por camión y entrega a una empresa privada el sistema por 20 años
5

San Pedro: de profesor y preparador físico a ingeniero de datos en YPF

23/9, 07:06 p. m.
San Pedro: de profesor y preparador físico a ingeniero de datos en YPF

En esta segunda edición participaron alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria N.º 2, la Escuela Secundaria N.º 3, la Escuela Secundaria N.º 6 y la Escuela Técnica N.º 3.

El encuentro fue planteado como un espacio de intercambio, donde los jóvenes pudieron expresar sus opiniones, plantear inquietudes y compartir experiencias vinculadas con situaciones que forman parte de su vida cotidiana.

Publicidad

Los temas abordados durante la charla-debate

A lo largo de la jornada, los más de 200 estudiantes participaron de distintas instancias de diálogo e intercambio sobre Educación Sexual Integral (ESI), salud mental, grooming, bullying e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Seguí leyendo

San Nicolás podría perder el beneficio de Zona Fría en las tarifas de gas
San Nicolás

San Nicolás podría perder el beneficio de Zona Fría en las tarifas de gas

La propuesta apunta a abordar estas temáticas desde la participación juvenil, promoviendo el intercambio de experiencias y la reflexión colectiva entre estudiantes, docentes y referentes de la comunidad.

Publicidad

Desde la organización señalaron que este tipo de encuentros busca generar instancias de aprendizaje y conversación que permitan poner en común preocupaciones e intereses de los adolescentes.

Cuándo será el próximo encuentro en Ramallo

El ciclo de “Charlas-Debate” continuará con una nueva jornada prevista para el 30 de septiembre, en el Centro Universitario Municipal José Orlando Gaeto.

Publicidad

De esta manera, la iniciativa continuará generando espacios destinados a estudiantes de escuelas secundarias del Partido de Ramallo, con el objetivo de fortalecer la participación, el diálogo y la reflexión sobre diferentes temas vinculados con las juventudes.

RamalloComunidadCiudadESTUDIANTES
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...