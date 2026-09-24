Ramallo: Más de 200 estudiantes participaron de una charla-debate sobre temas vinculados a las juventudes

> Ramallo: Más de 200 estudiantes participaron de una charla-debate sobre temas vinculados a las juventudes

Región

La segunda jornada reunió a alumnos de cuatro escuelas secundarias de Ramallo, que intercambiaron ideas sobre ESI, salud mental, grooming, bullying e ITS.

24 de septiembre de 2026 a las 10:31 a. m.

24 de septiembre de 2026 a las 10:31 a. m.

Más de 200 estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad de Ramallo participaron del segundo encuentro de “Charlas-Debate”, una propuesta que busca generar espacios de diálogo, participación y reflexión sobre distintas problemáticas que atraviesan a las juventudes y a la comunidad educativa.

Estudiantes de cuatro escuelas participaron del encuentro La jornada contó con la presencia de la intendenta interina Marcela Isarra, quien acompañó la actividad junto a estudiantes y docentes de distintas instituciones educativas del Partido de Ramallo.

En esta segunda edición participaron alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria N.º 2, la Escuela Secundaria N.º 3, la Escuela Secundaria N.º 6 y la Escuela Técnica N.º 3.

El encuentro fue planteado como un espacio de intercambio, donde los jóvenes pudieron expresar sus opiniones, plantear inquietudes y compartir experiencias vinculadas con situaciones que forman parte de su vida cotidiana.

Los temas abordados durante la charla-debate A lo largo de la jornada, los más de 200 estudiantes participaron de distintas instancias de diálogo e intercambio sobre Educación Sexual Integral (ESI), salud mental, grooming, bullying e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás podría perder el beneficio de Zona Fría en las tarifas de gas

La propuesta apunta a abordar estas temáticas desde la participación juvenil, promoviendo el intercambio de experiencias y la reflexión colectiva entre estudiantes, docentes y referentes de la comunidad.

Desde la organización señalaron que este tipo de encuentros busca generar instancias de aprendizaje y conversación que permitan poner en común preocupaciones e intereses de los adolescentes.

Cuándo será el próximo encuentro en Ramallo El ciclo de “Charlas-Debate” continuará con una nueva jornada prevista para el 30 de septiembre, en el Centro Universitario Municipal José Orlando Gaeto.