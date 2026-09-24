San Nicolás: Desvíos en las líneas 501, 503 y 507, cómo circularán los colectivos el 24 y 25 de septiembre

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San Nicolás

Las líneas 501, 503 y 507 modificarán sus recorridos en San Nicolás este jueves 24 y viernes 25 de septiembre, con cambios en el sentido norte-sur.

24 de septiembre de 2026 a las 08:42 a. m.

24 de septiembre de 2026 a las 08:42 a. m.

La empresa EVHSA informó que las líneas de colectivos 501, 503 y 507 tendrán desvíos temporales en sus recorridos durante este jueves 24 y viernes 25 de septiembre en San Nicolás. Las modificaciones afectarán principalmente la circulación en sentido norte-sur, mientras que los servicios hacia el norte mantendrán sus recorridos habituales.

Cómo serán los desvíos de colectivos este jueves 24 de septiembre Durante el jueves 24 de septiembre, las modificaciones comenzarán a implementarse a partir del mediodía y alcanzarán a las líneas 501, 503 y 507 cuando circulen en sentido norte-sur.

De acuerdo con la información comunicada por EVHSA, las unidades que se desplacen en esa dirección deberán abandonar temporalmente su recorrido habitual y circular por avenida Illia, G. Costa y Urquiza, para posteriormente retomar el trayecto correspondiente.

El cambio será exclusivamente para los colectivos que se dirijan desde la zona norte hacia el sur. Por este motivo, quienes utilicen las líneas 501, 503 y 507 en sentido sur-norte no tendrán modificaciones en sus recorridos durante esa jornada.

La empresa recomendó a los pasajeros tener en cuenta esta modificación al momento de planificar sus viajes, especialmente durante las horas posteriores al mediodía, cuando comenzarán a aplicarse los desvíos.

Qué recorridos tendrán las líneas 501, 503 y 507 el viernes El viernes 25 de septiembre, los cambios en el transporte público de San Nicolás se mantendrán durante toda la jornada.

Las líneas 501, 503 y 507 volverán a utilizar el desvío establecido para el sentido norte-sur. En ese trayecto, los colectivos circularán por avenida Illia, G. Costa y Urquiza antes de reincorporarse nuevamente a sus recorridos habituales.

En cambio, quienes viajen en sentido sur-norte podrán utilizar las tres líneas con normalidad, ya que EVHSA informó que ese recorrido no tendrá modificaciones.

De esta manera, los pasajeros deberán prestar especial atención a la dirección en la que se desplazan, dado que los cambios no afectarán de la misma manera a todos los servicios.

Recomendaciones para los pasajeros de San Nicolás Los usuarios de las líneas 501, 503 y 507 deberán considerar los cambios de recorrido al organizar sus viajes durante el jueves y viernes. La principal modificación se concentrará en el trayecto norte-sur y tendrá distinta duración según cada día.

El jueves 24, el desvío comenzará al mediodía, mientras que el viernes 25 se aplicará durante toda la jornada. En ambos casos, el recorrido alternativo será por avenida Illia, G. Costa y Urquiza.

El sentido sur-norte continuará funcionando de acuerdo con el recorrido habitual, por lo que los pasajeros que utilicen los colectivos en esa dirección no deberán contemplar cambios en el trayecto informado por la empresa.