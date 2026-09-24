San Pedro: Más de 35 toneladas de reciclables recuperadas, entregaron mobiliario a un jardín

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El Jardín N.º 919 de San Pedro recibió ocho sillas hechas con plástico reciclado mediante el programa “Desde el Aula”, que ya alcanza a más de 7.500 estudiantes.

24 de septiembre de 2026 a las 08:27 a. m.

24 de septiembre de 2026 a las 08:27 a. m.

El Jardín de Infantes N.º 919 “Heroínas de Malvinas” de San Pedro recibió ocho sillas fabricadas con plástico reciclado, en el marco del programa municipal “Desde el Aula”, una iniciativa que promueve la separación de residuos y la educación ambiental en establecimientos educativos de la ciudad.

El Jardín N.º 919 recibió ocho sillas recicladas El mobiliario fue elaborado a partir de plástico reciclado y su ensamblado estuvo a cargo del equipo de la Dirección de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico.

La entrega se concretó como parte del sistema de intercambio que propone “Desde el Aula”. A través de este mecanismo, las instituciones educativas participantes reúnen materiales reciclables secos y, de acuerdo con las cantidades recuperadas, acumulan puntos que luego pueden canjear por distintos elementos destinados a los establecimientos.

En esta oportunidad, el beneficio alcanzó al Jardín de Infantes N.º 919 “Heroínas de Malvinas”, cuya directora, Karina Rossi, recibió a las autoridades municipales durante la entrega.

Más de 7.500 alumnos participan del programa ambiental Del encuentro participaron el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar; el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; y el director de Ambiente, Gustavo Solá.

Según informó el Municipio, actualmente más de 27 establecimientos educativos forman parte de “Desde el Aula”, alcanzando a más de 7.500 alumnos y alumnas de la ciudad.

La propuesta busca incorporar la separación de residuos como una práctica cotidiana dentro de las comunidades educativas y, al mismo tiempo, transformar los materiales recuperados en recursos que puedan volver a utilizarse en las propias instituciones.

El programa se integra con otras acciones impulsadas por el área municipal de Ambiente. En conjunto, estas iniciativas permitieron recuperar más de 35 toneladas de materiales reciclables.

Empresas e instituciones también pueden sumarse al reciclaje “Desde el Aula” también incorporó una modalidad destinada a las empresas. Las firmas que realizan la separación de residuos reciclables pueden asignar los materiales recuperados a una institución educativa determinada.

De esta manera, los kilos de materiales aportados se transforman en puntos para la escuela o jardín seleccionado, incorporándose al mismo circuito de recuperación, reutilización e intercambio.