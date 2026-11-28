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El festival nacido en San Pedro en 2003 participó de Billboard Connect 2026, un encuentro que reunió a referentes de la industria musical y permitió presentar su recorrido y sus proyectos de crecimiento.

El San Pedro Country Music Festival llevó su historia y proyección a Billboard Connect 2026, uno de los encuentros destacados de la industria musical. La presentación permitió mostrar el recorrido de una propuesta cultural nacida en 2003 en el interior bonaerense, que logró consolidarse como un atractivo turístico y musical con alcance nacional e internacional.

El San Pedro Country Music Festival llegó a Billboard Connect La participación fue posible a partir del vínculo iniciado el año pasado con Billboard, uno de los medios internacionales más reconocidos de la industria musical. En ese marco, Billboard Argentina se incorporó como Media Partner de la edición 2026 y propuso un espacio para compartir la trayectoria del festival sampedrino y sus perspectivas de crecimiento.

La presentación estuvo a cargo de Gustavo Laurino, quien fue acompañado por tres artistas fundamentales en la historia del evento: Gabriel Grätzer, Yulie Ruth y Martín Blebel. Durante el encuentro repasaron más de dos décadas de trabajo, evolución y consolidación de una propuesta que convirtió a San Pedro en un punto de referencia para los seguidores de la música country.

El cierre tuvo un momento especial con la interpretación de «Juntos a la Par», composición de Yulie Ruth de inspiración country, que posteriormente alcanzó una enorme popularidad en la voz de Pappo.

Un encuentro con los principales referentes de la industria musical Billboard Connect 2026 reunió a más de 60 speakers y representantes de productoras, festivales, medios y artistas. Entre los participantes estuvieron José Palazzo, vinculado a Cosquín Rock y En Vivo Producciones; Matías Pergolini, de Vorterix; Paz Selvatici, de DF Entertainment; y Roberto «Kuky» Pumar, de Leader Entertainment.

También participaron reconocidos artistas como Ale Sergi, Pablo Lescano, Coti, L-Gante y Walas, entre otras figuras de la escena musical argentina.

Para la organización del San Pedro Country Music Festival, el encuentro representó una oportunidad para establecer nuevos contactos con managers, productoras, medios de comunicación y artistas. Estos vínculos pueden abrir puertas a futuras colaboraciones y proyectos, además de permitir que una iniciativa surgida en una ciudad del interior bonaerense gane mayor visibilidad en los principales espacios de la industria.

El impacto turístico y los proyectos para 2027 Uno de los ejes centrales de la presentación fue destacar el impacto turístico y económico que el festival genera en San Pedro desde hace más de veinte años. Su crecimiento permitió posicionar a la ciudad dentro del circuito de eventos musicales, convocando a visitantes de distintos puntos del país y del exterior.

Entre sus características distintivas se encuentra la posibilidad de disfrutar de un espectáculo de gran convocatoria, con la participación de artistas internacionales y acceso libre y gratuito para toda la comunidad. Esta combinación constituye uno de los rasgos que identifican al encuentro y explican su continuidad a lo largo de más de dos décadas.

La participación en Billboard Connect también representa una nueva oportunidad para Country2.com, que continuará trabajando en el desarrollo del festival y en otras iniciativas que comenzarán a tomar forma durante 2027.