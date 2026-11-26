El San Pedro Country Music Festival tendrá su lugar en un encuentro clave de la música

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El tradicional festival sampedrino tendrá una presentación en Billboard AR Connect 2026, donde expondrá más de dos décadas de trayectoria y sus perspectivas de crecimiento.

El San Pedro Country Music Festival tendrá este miércoles un espacio destacado en Billboard AR Connect 2026, uno de los principales encuentros de la industria musical de la región. La presentación permitirá mostrar la historia, el desarrollo y el potencial de crecimiento de uno de los eventos culturales más representativos de San Pedro ante referentes del sector.

El San Pedro Country Music Festival llega a Billboard AR Connect 2026 La exposición está prevista para las 15:15 en la Sala de Cámara de la Usina del Arte, ubicada en el barrio porteño de La Boca. La actividad estará a cargo de Gustavo Laurino, creador, productor y director de country2.com, quien compartirá el panel con Gabriel Grätzer y Martín Blebel, dos referentes vinculados al festival sampedrino desde sus comienzos.

El bloque tendrá una duración de 20 minutos e incluirá una presentación visual y musical que recorrerá la historia de un encuentro que acumula más de dos décadas de trayectoria y que logró consolidarse como una referencia del género country en el país.

La participación representa una oportunidad para compartir la experiencia de organización, mostrar el camino recorrido y proyectar nuevas posibilidades de desarrollo dentro de una industria que reúne a distintos actores del ámbito musical.

Una oportunidad para mostrar el crecimiento del festival de San Pedro Desde la organización destacaron la importancia de formar parte de este espacio, tanto por la posibilidad de intercambiar experiencias como por la generación de contactos estratégicos con productores, empresarios, artistas y otros referentes de la actividad.

La presencia en Billboard AR Connect 2026 permitirá acercar el recorrido del festival a toda la cadena de valor de la música y dar visibilidad a una propuesta que, con el paso de los años, construyó una identidad propia y una convocatoria que trasciende las fronteras de San Pedro.

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En ese sentido, la exposición no estará centrada únicamente en la historia del evento, sino también en las perspectivas de crecimiento y en las oportunidades que pueden surgir a partir de su vinculación con nuevos protagonistas de la industria.

Artistas y referentes de la música en Billboard AR Connect 2026 La jornada se desarrolla en la Usina del Arte, con actividades desde la mañana hasta las 19:35, programación simultánea en dos escenarios, workshops y espacios de networking. El encuentro reúne a artistas, productores, managers, sellos discográficos, editoriales, festivales, medios de comunicación y empresas tecnológicas.

Entre las figuras artísticas que participan de los paneles y conversaciones se encuentran Ale Sergi, Coti, Pablo Lescano, L-Gante, Walas, Rocío Quiroz, Anita B Queen, Alejandro Pont Lezica, Bobby Flores y Rochi Igarzábal. Además, está previsto un espectáculo de cierre a las 19:00 a cargo de LAUTA.

También forman parte de la programación destacados ejecutivos y referentes de la escena musical, entre ellos José Palazzo, Roberto "Kuky" Pumar, Paz Selvatici, Santi Torres, Mariana Grassi, Juano Sirvén, Matías Pergolini, Cristian Merchot, Nicolás Fernández, Laura Fernández y José Luis Cameron.