San Pedro celebra la Fiesta de las Colectividades 2026 con tres jornadas de cultura, música y gastronomía

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La celebración se realiza en el Paseo Público Municipal, con entrada libre y gratuita. Participan alrededor de 15 colectividades con propuestas gastronómicas, espectáculos y danzas tradicionales.

La ciudad de San Pedro vive este fin de semana una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades 2026, una propuesta que reúne culturas, tradiciones y expresiones artísticas de distintos países. El encuentro, que debió postergarse por las condiciones climáticas, se desarrolla en el Paseo Público Municipal y continuará hasta el lunes 9, con actividades abiertas a toda la comunidad.

La Fiesta de las Colectividades vuelve al Paseo Público de San Pedro Después de la reprogramación obligada por el mal tiempo, el festival finalmente comenzó con una propuesta pensada para disfrutar en familia y conocer las costumbres de las distintas comunidades que forman parte de la identidad cultural de la ciudad.

Durante las tres jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer los espacios de alrededor de 15 colectividades, que presentarán aspectos representativos de sus países de origen a través de la gastronomía, la música, las danzas y diferentes manifestaciones culturales.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre las distintas comunidades, poniendo en valor las raíces, las tradiciones y los aportes de los inmigrantes y sus descendientes a la historia y el crecimiento de San Pedro.

Gastronomía, artesanos y espectáculos para disfrutar en familia Uno de los principales atractivos de la Fiesta de las Colectividades será la variedad de propuestas gastronómicas. Los puestos ofrecerán comidas típicas y sabores tradicionales de las diferentes culturas participantes, permitiendo a los asistentes realizar un recorrido culinario por distintas partes del mundo sin salir del Paseo Público.

Además, el predio contará con un espacio destinado a artesanos y emprendedores, que tendrán la posibilidad de exhibir y comercializar sus producciones durante el desarrollo del encuentro.

La programación también incluirá una importante presencia artística, con espectáculos musicales, presentaciones de ballets y actuaciones de delegaciones culturales. A lo largo de las tres jornadas habrá actividad permanente sobre el escenario principal, con la participación de artistas locales y regionales.

Horarios de los espectáculos y el tradicional desfile de delegaciones La programación artística comenzará el sábado a las 14:30, mientras que el domingo las actividades sobre el escenario principal se iniciarán a las 14:00. El lunes, en tanto, las presentaciones comenzarán nuevamente a las 14:30, para acompañar la última jornada del festival.

Uno de los momentos centrales de la celebración tendrá lugar el domingo a las 17:30, cuando se realizará el tradicional desfile de delegaciones, seguido del acto protocolar. Se trata de una de las actividades más representativas de la fiesta, ya que permite que cada comunidad muestre sus vestimentas, símbolos y expresiones culturales ante el público.