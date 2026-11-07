San Nicolás: operativo saturación, cuatro aprehendidos y 18 motos secuestradas

San Nicolás

El procedimiento policial se desplegó en diez barrios de la zona sur de San Nicolás. Además, fueron identificadas 95 personas y controlados 58 vehículos.

Un nuevo Operativo Saturación se llevó a cabo este viernes en la zona sur de San Nicolás y terminó con cuatro personas aprehendidas y 18 motocicletas secuestradas por infracciones de tránsito. El despliegue incluyó controles de identificación y circulación en diez barrios, con la participación de distintas dependencias policiales.

Cuatro aprehendidos por distintos hechos De acuerdo con el informe policial, las cuatro aprehensiones estuvieron relacionadas con diferentes situaciones judiciales y contravencionales. Entre ellas se registraron un pedido de captura activo por el delito de robo, una infracción a la Ley 23.737, resistencia a la autoridad y una actuación por averiguación de ilícito.

Los procedimientos se desarrollaron en los barrios Alcoholera, Los Fresnos, Savio, Los Pinos, Santa Rosa, Güemes, Provincianos, Piolín, 9 de Julio y Trípoli, todos ubicados en el sector sur de la ciudad.

Controles policiales en diez barrios de San Nicolás El operativo estuvo a cargo del titular de la Comisaría Segunda de San Nicolás, quien coordinó las tareas con efectivos de las comisarías Primera y Tercera, Policía Local, Policía Motorizada, Comando de Patrullas, Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

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También participaron agentes de los destacamentos de Conesa, General Rojo y La Emilia, junto con personal de la Subcomisaría Coviccos. El jefe departamental supervisó el despliegue, que reunió a efectivos de distintas dependencias para realizar controles simultáneos en los sectores comprendidos.

Secuestraron 18 motocicletas por infracciones de tránsito Uno de los principales resultados del procedimiento estuvo relacionado con los controles vehiculares. Durante el operativo, la Policía secuestró 18 motocicletas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.