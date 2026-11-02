San Nicolás: Paraná dio el golpe en San Pedro, eliminó a Mitre y avanzó a los cuartos de final

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San Nicolás

El equipo de San Nicolás ganó 2 a 0 como visitante, revirtió la serie ante Mitre y se metió entre los ocho mejores del Torneo Regional Federal Amateur.

Paraná de San Nicolás consiguió una importante victoria en San Pedro, donde derrotó 2 a 0 a Mitre y aseguró su clasificación a los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur. Con dos goles de Mauricio Temperini, el conjunto visitante revirtió la derrota 2 a 1 sufrida en la ida y se impuso por 3 a 2 en el resultado global.

Mauricio Temperini fue decisivo para la clasificación de Paraná El delantero Mauricio Temperini se convirtió en la gran figura de la tarde al marcar los dos tantos que le dieron la victoria y la clasificación a Paraná. El primero llegó a los 46 minutos del primer tiempo, justo antes del descanso, en un momento determinante para el desarrollo de la eliminatoria.

Apenas comenzado el complemento, a los cinco minutos, Temperini volvió a aparecer para establecer el 2 a 0. Con ese resultado, el equipo nicoleño consiguió revertir la serie y dejar en el camino a Mitre, que había ganado 2 a 1 en el encuentro de ida.

De esta manera, Paraná celebró en condición de visitante y consiguió el pasaje a la próxima instancia del certamen, manteniendo intactas sus aspiraciones de seguir avanzando en la competencia federal.

Malvinas de Adolfo Sordeaux será el rival en cuartos de final En la próxima instancia, Paraná se enfrentará con Malvinas de Adolfo Sordeaux, equipo que viene de eliminar a 11 de Febrero de Zárate.

La serie comenzará en San Nicolás, donde el conjunto dirigido por Fernando Stagnari intentará aprovechar la localía para conseguir una ventaja. La revancha se disputará en condición de visitante, en la cancha de Malvinas.

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El ganador de esta llave continuará su camino en el Torneo Regional Federal Amateur, en busca de un lugar entre los mejores equipos de la competencia.

Las formaciones de Mitre y Paraná en San Pedro Mitre: Kevin La Fuente, Tomás Oliveto, Matías Sacca, Lisandro Lafalce, Juan Ferragut, Franco Naso, Bautista Mallo, Francisco Ramis, Santiago Antivero, Yonatahn Cascu y Juan Guereta. DT: Alejo Zaldúa.

Paraná: Agustín Colman, Federico Suárez, Leonardo Ruiz, Valentín Olmedo, Facundo Calaggio, Santiago Calaggio, Federico Garilio, Aarón Marinucci, Mauricio Temperini, Benjamín Rubio e Ignacio Garate. DT: Fernando Stagnari.