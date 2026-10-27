San Nicolás: los precios que regirán a partir de noviembre para viajar en tren

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San Nicolás

Desde el 1° de noviembre regirán nuevas tarifas para el servicio ferroviario. Los boletos desde San Nicolás costarán desde $10.300 hacia Buenos Aires y $3.300 hacia Rosario.

27 de octubre de 2026 a las 10:24 a. m.

27 de octubre de 2026 a las 10:24 a. m.

Los pasajeros que utilizan el tren de larga distancia para viajar desde San Nicolás hacia Buenos Aires o Rosario deberán afrontar nuevos valores a partir del 1° de noviembre. La actualización tarifaria elevará los precios cerca de un 15%, tanto en los pasajes de Primera como en los de Pullman, según el destino y la categoría elegida.

Cuánto costarán los pasajes de tren desde San Nicolás en noviembre El nuevo cuadro tarifario del servicio que conecta la estación Retiro con Rosario Norte alcanzará a todas las estaciones intermedias, incluida San Nicolás. La actualización contempla dos franjas de precios, denominadas T1 y T2, cuyos valores varían según el día y las condiciones establecidas para cada viaje.

Para quienes parten desde San Nicolás hacia Buenos Aires, los boletos tendrán un valor de $10.300 en Primera y $12.400 en Pullman bajo la tarifa T2. En los días correspondientes a la franja T1, los precios serán más elevados: $11.300 para Primera y $14.700 para Pullman.

En sentido contrario, los pasajeros que viajen desde San Nicolás hacia Rosario Norte pagarán $3.300 en Primera y $3.900 en Pullman con la tarifa T2. Cuando corresponda la T1, los valores ascenderán a $3.600 y $4.900, respectivamente.

De esta manera, los usuarios deberán tener en cuenta tanto el destino como la categoría del asiento y la tarifa aplicable al momento de comprar sus pasajes.

De cuánto es el aumento de los boletos hacia Buenos Aires y Rosario La comparación con los precios vigentes hasta el 31 de octubre permite dimensionar el impacto de la actualización para los pasajeros de San Nicolás. En el recorrido hacia Rosario, el boleto de Primera pasará de $2.900 a $3.300, lo que representa una suba del 13,8%.

En Pullman, el mismo trayecto aumentará de $3.400 a $3.900, una variación del 14,7%. Los incrementos serán similares para quienes viajen hacia la ciudad de Buenos Aires.

En ese corredor, el pasaje de Primera subirá de $9.000 a $10.300, un 14,4%, mientras que el boleto Pullman pasará de $10.800 a $12.400, con un incremento del 14,8%.

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Los nuevos importes se suman a los gastos que deben afrontar quienes utilizan el servicio ferroviario para trasladarse por motivos laborales, educativos, familiares o personales. Para los pasajeros frecuentes, la modificación tendrá un impacto directo en el presupuesto destinado a los viajes.

En el recorrido completo entre Retiro y Rosario Norte, los boletos también tendrán nuevos valores y se ubicarán entre $13.500 y $19.000, de acuerdo con la tarifa y la categoría seleccionada.

Horarios del tren que pasa por San Nicolás La actualización de los precios no modifica, según los horarios informados para noviembre, el esquema de circulación que utiliza actualmente la estación San Nicolás.

La formación que sale desde Retiro con destino a Rosario Norte pasa por la estación nicoleña a la 1:29 y continúa su recorrido hasta arribar a destino a las 3:29.

En el sentido inverso, el tren que viaja hacia Buenos Aires parte desde San Nicolás a las 6:49 y llega a la terminal de Retiro a las 12:22.

Los usuarios deberán verificar la tarifa correspondiente a su fecha de viaje al momento de adquirir los boletos, ya que la diferencia entre las franjas T1 y T2 puede modificar el costo final del pasaje.