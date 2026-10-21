San Nicolás: Alerta amarilla por tormentas en San Pedro y Ramallo, cuándo llegarían las lluvias

> San Nicolás: Alerta amarilla por tormentas en San Pedro y Ramallo, cuándo llegarían las lluvias

San Nicolás

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por tormentas para la tarde del jueves 22 de octubre, con lluvias intensas, posible granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

21 de octubre de 2026 a las 03:20 p. m.

21 de octubre de 2026 a las 03:20 p. m.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 22 de octubre que alcanza a San Nicolás, San Pedro y Ramallo, entre otras localidades del norte bonaerense. El pronóstico anticipa condiciones de inestabilidad durante la tarde, con fenómenos que podrían incluir abundante caída de agua, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

Alerta amarilla por tormentas: qué se espera para este jueves De acuerdo con el informe del organismo meteorológico, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían desarrollarse durante la tarde y provocar complicaciones puntuales, especialmente en zonas expuestas a las precipitaciones intensas y al viento.

Entre los principales riesgos previstos se encuentran la abundante caída de agua en períodos cortos, la actividad eléctrica frecuente, la ocasional caída de granizo y las ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN estima valores acumulados de entre 40 y 80 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera localizada. Por ese motivo, se recomienda seguir la evolución del pronóstico y prestar atención a las actualizaciones oficiales.

Qué localidades del norte bonaerense están bajo alerta La advertencia meteorológica comprende a San Nicolás, Ramallo y San Pedro, además de otras zonas del país incluidas en el área de cobertura del fenómeno.

La posibilidad de tormentas fuertes durante la tarde del jueves hace necesario que los vecinos se mantengan informados sobre las condiciones previstas para cada localidad. Los cambios en la intensidad y el desplazamiento de las tormentas pueden modificar el escenario meteorológico a lo largo de la jornada.

El SMN recomienda consultar sus canales oficiales para conocer las últimas actualizaciones y verificar si se producen cambios en el nivel de alerta o en las zonas alcanzadas.

Recomendaciones del SMN ante las tormentas y las fuertes ráfagas Ante la posibilidad de lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento, el organismo aconseja tomar precauciones para reducir riesgos y evitar situaciones peligrosas. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Seguí leyendo Región San Pedro consiguió sus primeras tres medallas en acuatlón en los Juegos Bonaerenses 2026

Evitar salir si no es necesario mientras se desarrollan las tormentas.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües para prevenir obstrucciones.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Permanecer en construcciones cerradas y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Evitar circular por calles inundadas.

Si una persona se encuentra al aire libre, buscar refugio en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.