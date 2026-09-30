Poletti cuestionó a San Nicolás por el tránsito pesado: “Que entren y salgan por la Ruta 188”

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El intendente de Ramallo defendió la tasa de tránsito pesado y sostuvo que San Nicolás derivó unos 14.000 camiones mensuales hacia su distrito.

30 de septiembre de 2026 a las 11:25 a. m.

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El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, volvió a defender la implementación del nuevo sistema de cobro de la tasa de tránsito pesado y respondió a los cuestionamientos surgidos desde San Nicolás. Según afirmó, el cambio busca que todos los camiones que utilizan las rutas del distrito contribuyan al mantenimiento de la red vial.

Poletti habló de 14.000 camiones que ingresaron a Ramallo Durante la inauguración de la nueva Sala Oncológica del Hospital José María Gomendio, Poletti se refirió a la controversia generada por la tasa y recordó que el Municipio de Ramallo cobra este tributo desde 2004.

Según explicó, originalmente la tasa era abonada por empresas y transportistas vinculados a establecimientos radicados en Ramallo. Sin embargo, el intendente sostuvo que el escenario se modificó luego de que San Nicolás implementara cambios en los recorridos destinados al tránsito pesado.

En ese sentido, aseguró que la modificación provocó el ingreso de aproximadamente 14.000 camiones adicionales por mes a Ramallo, muchos de los cuales atraviesan el distrito con destino a empresas o instalaciones portuarias de San Nicolás.

“Inyectaron 14.000 camiones más todos los meses”, afirmó Poletti, quien sostuvo que esos vehículos utilizaban la infraestructura vial de Ramallo sin quedar alcanzados por el esquema tributario que sí pagaban otros transportistas.

“Ahora lo van a empezar a pagar todos”, remarcó el intendente, quien definió la medida como una cuestión de equidad tributaria.

El intendente de Ramallo pidió utilizar la Ruta 188 Poletti también respondió a los cuestionamientos formulados desde San Nicolás por el impacto que la tasa podría generar sobre los costos del transporte y, eventualmente, sobre el precio final de determinados productos.

En particular, hizo referencia a las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de San Nicolás y sostuvo que el reclamo debería dirigirse hacia el Municipio de San Nicolás.

“Lo que tiene que hacer es no pedirle al intendente de Ramallo sino hablar con el intendente de San Nicolás para que esos camiones, esos 14.000 camiones, entren y salgan por la Ruta Nacional 188 por San Nicolás”, expresó.

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El jefe comunal ramallense también rechazó las versiones que hablaban de valores superiores para las empresas de su distrito. Según explicó, los establecimientos que ya abonaban la tasa no deberían afrontar un incremento como consecuencia de la implementación del nuevo sistema.

“No son ni 37.000 ni 100.000 pesos, como decía, sigue siendo de 25.000 pesos”, sostuvo Poletti.

La tasa busca financiar el mantenimiento de la red vial Otro de los aspectos que destacó el intendente está relacionado con el funcionamiento del sistema para los transportistas locales. Según explicó, quienes tienen actividad en Ramallo podrán ingresar y salir del distrito durante una misma jornada abonando la tasa una sola vez, mientras que los transportistas provenientes de otras localidades tendrán un tratamiento diferente.

Poletti vinculó además la discusión con los recursos necesarios para mantener en condiciones la red vial de Ramallo, una de las principales justificaciones del Municipio para la aplicación del tributo.

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De acuerdo con su explicación, la recaudación permitirá financiar tareas de mantenimiento y, al mismo tiempo, liberar recursos del presupuesto municipal que actualmente deben destinarse a esas obras.

El intendente también relacionó la controversia con la autonomía de los municipios y la necesidad de contar con fondos propios para sostener los servicios. “Para poder generar un servicio tenemos que tener los recursos para poder prestarlo”, afirmó.