San Nicolás ya se prepara para Halloween con nuevas decoraciones en Plaza Mitre

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San Nicolás

Las primeras intervenciones temáticas comenzaron a instalarse en espacios públicos. La celebración central será del 10 al 12 de octubre en el Empedrado de la Costanera.

San Nicolás comenzó a modificar su paisaje urbano con las primeras decoraciones de Halloween. A menos de dos semanas de la celebración, Plaza Mitre ya presenta una intervención temática de grandes dimensiones, mientras se anticipan nuevas propuestas en distintos puntos de la ciudad.

Plaza Mitre ya luce la primera decoración de Halloween Uno de los primeros sectores elegidos para la ambientación es el anfiteatro central de Plaza Mitre, donde se trabaja en el armado de una estructura de grandes dimensiones que tendrá una calavera como principal protagonista.

La instalación formará parte de una propuesta decorativa especialmente diseñada para acompañar la llegada de Halloween a la ciudad. El montaje comenzó a captar la atención de quienes circulan por uno de los espacios públicos más reconocidos de San Nicolás.

La intervención se suma a otras iniciativas que buscan generar una ambientación vinculada con la celebración, que año tras año incorpora nuevas propuestas y actividades para vecinos y visitantes.

Se esperan nuevas intervenciones en distintos puntos de San Nicolás La decoración de Plaza Mitre sería apenas el comienzo de la propuesta. Durante los próximos días se prevé la instalación de nuevas intervenciones temáticas en diferentes sectores de San Nicolás.

El objetivo es que la ambientación avance progresivamente y que distintos espacios de la ciudad incorporen elementos relacionados con Halloween a medida que se acerque la fecha central de los festejos.

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Las nuevas decoraciones permitirán anticipar el clima de celebración y acompañarán la programación que se desarrollará durante el próximo fin de semana largo de octubre.

Halloween tendrá tres jornadas de festejos en la Costanera La celebración central de Halloween en San Nicolás se realizará durante tres jornadas en el Empedrado de la Costanera. Las actividades están previstas para el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

De esta manera, la propuesta se extenderá durante tres días y concentrará allí buena parte de las actividades vinculadas con la celebración.