San Nicolás: Miles de peregrinos llegan a la ciudad para celebrar el aniversario de la Virgen

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San Nicolás

San Nicolás se prepara para recibir a miles de fieles que participarán de las peregrinaciones, la vigilia, el saludo a la Virgen y las misas del 25 de septiembre.

San Nicolás comienza a vivir una de las jornadas religiosas más convocantes del año con la llegada de peregrinos provenientes de distintas localidades. Durante este jueves se desarrollarán caminatas, la tradicional procesión de antorchas y distintas celebraciones en el Santuario de María del Rosario, en la previa del aniversario mariano.

Peregrinaciones hacia el Santuario de San Nicolás A lo largo de este jueves, distintas columnas de peregrinos llegarán a San Nicolás para participar de la vigilia y esperar juntos el comienzo del 25 de septiembre.

Una de las principales convocatorias será la peregrinación a pie que llegará desde Buenos Aires. Está previsto que los caminantes arriben alrededor de las 20:00 al Santuario, luego de recorrer el trayecto que los une con San Nicolás.

También habrá peregrinaciones desde localidades cercanas. Desde General Rojo, los fieles se concentrarán a las 18:00 en el Monumento a la Madre para comenzar la caminata hacia el Campito de la Virgen. La propuesta invita a transitar el recorrido desde la oración y el encuentro.

En tanto, desde La Emilia partirá otra columna de peregrinos. La concentración será a las 19:00 en el Santuario Jesús Misericordioso, ubicado en Fray Luis Beltrán 281, desde donde comenzará la caminata hacia el templo mariano.

A estas peregrinaciones se sumarán durante la noche otros grupos de fieles que llegarán desde diferentes puntos de la región para participar de las celebraciones.

Procesión de antorchas y vigilia por el 25 de septiembre Uno de los momentos tradicionales de la víspera será la procesión de antorchas. La concentración está prevista para las 22:00 en el atrio de la Catedral de San Nicolás, donde se reunirán los participantes antes de comenzar el recorrido.

La procesión comenzará a las 22:30 y estará acompañada por la imagen de San Nicolás de Bari, patrono de la ciudad y de la Diócesis. Desde la organización solicitaron a quienes participen que lleven su propia antorcha para acompañar la caminata hasta el Santuario.

Durante la jornada también habrá distintas celebraciones religiosas. Este jueves se celebrarán misas a las 8:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 y 19:00, mientras que las confesiones estarán disponibles de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00.

A las 20:00 se celebrará una misa en el altar exterior, coincidiendo con el arribo de la peregrinación a pie desde Buenos Aires. A las 22:00 comenzará la vigilia de oración, que incluirá la recepción de los peregrinos de La Emilia, la imagen de San Nicolás de Bari y las distintas peregrinaciones que lleguen durante la noche.

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El momento central tendrá lugar a la medianoche, cuando comience el viernes 25 de septiembre. A las 00:00 se realizará el tradicional saludo a María del Rosario de San Nicolás y se celebrará la primera misa de la jornada, presidida por monseñor Hugo Santiago.

Durante la madrugada continuará la noche de oración, entre las 2:00 y las 6:00. Luego se desarrollará un amplio cronograma de misas durante todo el viernes, con celebraciones a las 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 y 19:00.

Además, habrá catequesis mariana a las 11:00 y 13:00, confesiones desde las 7:00 en la cripta posterior y adoración eucarística a las 14:00 en el altar exterior.

La jornada continuará a las 15:00 con la procesión, el rezo del Santo Rosario y la misa central, también presidida por monseñor Hugo Santiago.

Colectivos especiales para el regreso de los peregrinos Ante la importante cantidad de personas que se espera durante la celebración, se dispondrá un servicio especial de colectivos para facilitar el regreso de los peregrinos durante la madrugada.

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Las unidades estarán disponibles una vez finalizada la misa de medianoche y partirán desde calle Reynoso, frente al cementerio, aproximadamente entre las 00:30 y la 1:00.

El servicio estará destinado especialmente a los peregrinos que lleguen desde General Rojo, La Emilia y Campos Salles, quienes podrán utilizar los colectivos luego de participar del saludo a la Virgen y de la primera misa del 25 de septiembre.

Las actividades religiosas continuarán durante el fin de semana. El sábado 26 y el domingo 27, a las 14:00, habrá procesiones por el Campito y rezo del Santo Rosario.