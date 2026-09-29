Ramallo: Una escuela de danzas latinas es finalista de los Premios Martín Fierro de la Danza

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El elenco dirigido por Ariana Sterrantino clasificó a la gala de los Premios Martín Fierro de la Danza tras superar la instancia realizada en Rojas.

Una escuela de danzas latinas de Ramallo logró avanzar a la instancia final de los Premios Martín Fierro de la Danza, luego de superar la etapa de evaluación realizada el pasado 30 de agosto en Rojas. El elenco está integrado por 16 bailarines de Ramallo y San Nicolás y es dirigido por la profesora Ariana Sterrantino.

Una clasificación que reconoce el trabajo del elenco de Ramallo La clasificación representa un nuevo reconocimiento para el grupo que desarrolla sus actividades y ensayos habituales en Ramallo. El cuerpo de baile está conformado por 16 integrantes provenientes de Ramallo y San Nicolás, quienes trabajan bajo la conducción de la profesora Ariana Sterrantino.

El elenco cuenta además con experiencia en distintas competencias de danza y tiene como antecedente su participación en la etapa final de los Juegos Bonaerenses, instancia a la que logró acceder en tres oportunidades en Mar del Plata.

La participación en los Premios Martín Fierro de la Danza suma ahora un nuevo desafío para los bailarines, que deberán prepararse para representar a la región en una de las principales ceremonias vinculadas con la danza.

La gala de los Premios Martín Fierro de la Danza será en diciembre La gala de premiación está prevista para el 6 de diciembre en el Golden Center de Parque Norte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí se conocerán los ganadores de cada una de las ternas que integran la competencia.

Para el elenco de Ramallo, la clasificación implica haber superado una instancia de evaluación y acceder a una definición que reunirá a distintos representantes de la danza.

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Las agrupaciones que resulten ganadoras de sus respectivas ternas tendrán, además, la posibilidad de avanzar a una instancia posterior por el Martín Fierro de Oro. Para esa definición deberán presentar su coreografía en vivo ante el público y el jurado.

El elenco de Ramallo tendrá una presentación antes de la gala Mientras continúa la preparación para la cita de diciembre, el grupo dirigido por Ariana Sterrantino tendrá una presentación previa este domingo.

La actuación se realizará en el marco de una actividad programada en el sector del Puerto de Ramallo, donde el elenco tendrá la oportunidad de mostrar parte de su trabajo antes de afrontar la instancia decisiva de los Premios Martín Fierro de la Danza.