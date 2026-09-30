San Nicolás: Una enorme tortuga de laguna sorprendió por su tamaño en el EcoParque

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San Nicolás

El ejemplar, de unos 45 centímetros, fue observado en la zona de la Laguna Descubrí. La crecida del río favorece el avistaje de fauna autóctona.

30 de septiembre de 2026 a las 10:11 a. m.

30 de septiembre de 2026 a las 10:11 a. m.

Un ejemplar de tortuga de laguna, de unos 45 centímetros de longitud, fue observado este martes en las inmediaciones de la Laguna Descubrí, en el arenal del EcoParque de la ciudad de San Nicolás. El tamaño del animal llamó especialmente la atención y permitió apreciar de cerca una especie autóctona característica de los ambientes de agua dulce.

Una tortuga de laguna apareció en la Laguna Descubrí La especie observada es Phrynops hilarii, conocida popularmente como tortuga de laguna, tortuga de vientre manchado, tortuga campanita o tortuga cabeza de sapo. Se trata de una especie autóctona que habita naturalmente en ríos, lagunas, arroyos, cañadas y bañados.

El ejemplar fue encontrado a pocos metros de la estructura gigante que representa justamente a esta especie autóctona, ubicada a orillas de la Laguna Descubrí. La presencia del animal generó sorpresa entre quienes pudieron advertirlo en el sector del arenal.

El tamaño también fue uno de los aspectos más llamativos del avistaje. El caparazón de esta especie puede alcanzar aproximadamente los 45 centímetros de longitud, una dimensión que coincide con la estimación realizada sobre el ejemplar observado en el EcoParque.

Su caparazón es aplanado y prácticamente liso, con tonalidades que pueden variar entre el gris oliváceo y el castaño oliváceo. La zona ventral presenta una coloración amarillenta con manchas negras de diferentes formas.

La crecida del río favorece el avistaje de fauna autóctona La aparición de la tortuga se produce en un contexto de crecida del río, una situación que modifica temporalmente los ambientes ribereños y puede favorecer la presencia de distintas especies de fauna autóctona en sectores cercanos a la costa.

El ingreso de agua permite conectar lagunas, bañados y sectores bajos con el sistema del río. Estos cambios generan nuevas condiciones para la vegetación y amplían los espacios disponibles para alimentación, desplazamiento y refugio de diferentes animales.

Por ese motivo, durante períodos de creciente pueden registrarse avistajes de especies que no siempre resultan fáciles de observar. El caso de la tortuga de laguna en el arenal del EcoParque San Nicolás es uno de estos ejemplos.

La especie está especialmente adaptada a los ambientes acuáticos. Su caparazón comprimido y liso facilita el desplazamiento dentro del agua, mientras que sus patas presentan membranas entre los dedos que favorecen la natación.

La tortuga tiene además una cabeza grande, ancha, triangular y aplanada. Una de sus características particulares es la manera en que retrae la cabeza: en lugar de hacerlo directamente hacia el interior del caparazón, la desplaza hacia un costado y recoge el cuello entre el caparazón y el plastrón.

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Las características y hábitos de la tortuga de laguna Phrynops hilarii es una especie principalmente diurna y presenta mayor actividad durante los meses de primavera y verano. Su alimentación es carnívora e incluye insectos, crustáceos, peces, anfibios, pichones de aves acuáticas y pequeños mamíferos.

También puede alimentarse de carroña y reducir considerablemente su actividad alimentaria durante las estaciones más frías. Es habitual que varios ejemplares se reúnan para tomar sol sobre troncos caídos, piedras, vegetación flotante o en las orillas de los cuerpos de agua.

Otro rasgo distintivo se encuentra debajo de la boca, donde posee dos pequeños apéndices con funciones sensoriales. Estas estructuras están relacionadas con uno de sus nombres populares, “tortuga campanita”. En los ejemplares jóvenes, incluso pueden intervenir en la captura de pequeños peces al funcionar como señuelo.

La reproducción ocurre principalmente durante la primavera. Las hembras pueden realizar puestas de entre cinco y 25 huevos, que son depositados en nidos construidos en terrenos arenosos próximos al agua y expuestos al sol.

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Una vez que nacen, las pequeñas tortugas se desplazan hacia el agua y permanecen inicialmente entre la vegetación acuática, donde encuentran alimento y refugio.

Como ocurre con otras especies de fauna silvestre, la tortuga de laguna no debe ser capturada ni retirada de su ambiente natural. La extracción de ejemplares jóvenes para mantenerlos como mascotas puede representar un problema, especialmente porque sus dimensiones aumentan considerablemente durante el crecimiento.

La contaminación y la pérdida de ambientes acuáticos también constituyen amenazas para estas especies. Por eso, ante la aparición de ejemplares en espacios naturales como el EcoParque San Nicolás, la recomendación es observarlos sin intervenir y permitir que continúen su ciclo natural.