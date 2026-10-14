Bailarinas de Ramallo y San Nicolás están nominadas para el Martín Fierro de la Danza 2026

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Región

Un grupo de 16 bailarinas de San Nicolás y Ramallo fue nominado a los premios que entrega Aptra. La gala será el 6 de diciembre en Buenos Aires.

Un grupo de danzas latinas integrado por 16 mujeres adultas de San Nicolás y Ramallo fue seleccionado como finalista de los Premios Martín Fierro de la Danza 2026. Bajo la dirección de la profesora Ariana Sterrantino, las bailarinas lograron superar la instancia regional y ahora competirán con agrupaciones de distintos puntos del país.

Dieciséis bailarinas de San Nicolás y Ramallo llegaron a la final El grupo está compuesto por cuatro bailarinas nicoleñas y doce ramallenses, que comparten su pasión por las danzas latinas y trabajan de manera sostenida para mejorar sus presentaciones. La nominación representa un reconocimiento al esfuerzo colectivo y a las horas de ensayo dedicadas a la actividad.

El camino hacia esta distinción comenzó en agosto, cuando participaron de la etapa de preclasificación regional realizada en la localidad bonaerense de Rojas. Allí consiguieron la preselección y, a fines de septiembre, recibieron la confirmación de que habían quedado entre los finalistas para integrar una de las ternas.

La clasificación les permitirá representar a sus localidades en una ceremonia nacional que reunirá a artistas y grupos vinculados con la danza. Para las integrantes de la agrupación, se trata de una oportunidad para mostrar el trabajo realizado y compartir escenario con representantes de otras regiones.

Cuándo y dónde se entregarán los Premios Martín Fierro de la Danza 2026 La ceremonia de premiación está prevista para el próximo 6 de diciembre en el Golden Center de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la gala se conocerán los ganadores de las distintas ternas, en una celebración que busca reconocer el talento, la dedicación y el aporte de quienes forman parte de la danza argentina.

Según lo anunciado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), los ganadores de cada categoría tendrán la posibilidad de participar al día siguiente por el Martín Fierro de Oro. Para esa instancia deberán volver a presentar su trabajo sobre el escenario.

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La nominación coloca al grupo dirigido por Ariana Sterrantino ante un nuevo desafío, luego de meses de preparación y de una instancia de selección que reunió a participantes de diferentes lugares. Mientras esperan el resultado, las bailarinas continúan enfocadas en su trabajo y en la experiencia de haber alcanzado una distinción de alcance nacional.

Ariana Sterrantino destacó el esfuerzo y la unión del grupo En diálogo con el medio que difundió la noticia, la profesora expresó su alegría por la nominación y destacó el compromiso que implica preparar las presentaciones. “Nos lleva muchas horas de trabajo y ensayo extras, pero estamos motivadas por el deseo de afrontar nuevos desafíos y sobre todo mucho amor por la danza”, señaló.

Sterrantino también puso en valor la dedicación de sus alumnas y el esfuerzo que realizan para aprender y perfeccionarse en cada clase. Según explicó, muchas de ellas no se habían dedicado a la danza durante su juventud, pero lograron avanzar gracias a la constancia y al trabajo compartido.

Además, definió a la agrupación como un grupo unido, fuerte y solidario, cualidades que considera importantes para sostener el crecimiento artístico y afrontar nuevos objetivos.