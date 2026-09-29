> Ramallo: Inauguran una nueva sala de Oncología en el Hospital Gomendio

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El Hospital Gomendio inaugurará este martes una sala exclusiva de Oncología, que permitirá realizar tratamientos en Ramallo y evitar traslados a San Nicolás.

29 de septiembre de 2026 a las 09:41 a. m.

29 de septiembre de 2026 a las 09:41 a. m.

El Hospital Municipal José María Gomendio de Ramallo inaugurará este martes a las 10 la nueva sala de Oncología “Magdalena Leguizamón”, un espacio acondicionado específicamente para la atención de pacientes que requieren tratamientos oncológicos. La iniciativa permitirá ampliar las prestaciones locales y evitar traslados de vecinos a San Nicolás.

Nueva sala de Oncología en el Hospital Gomendio La inauguración formal se realizará este martes a las 10 en el Hospital Gomendio, donde quedará habilitado el nuevo servicio de Oncología “Magdalena Leguizamón”.

El espacio fue acondicionado en el sector donde anteriormente funcionaban las oficinas de Contaduría, Tesorería y Recursos Humanos. Estas áreas administrativas fueron trasladadas parcialmente al edificio municipal, lo que permitió liberar el lugar para destinarlo a la atención de pacientes.

La nueva sala fue diseñada para ofrecer un ámbito específico para quienes deben realizar tratamientos oncológicos, con condiciones de atención diferentes a las de un consultorio convencional.

Tratamientos oncológicos sin viajar a San Nicolás Uno de los principales objetivos de la puesta en funcionamiento del nuevo espacio es que los vecinos de Ramallo puedan acceder a tratamientos oncológicos en el propio hospital municipal, sin necesidad de trasladarse hasta San Nicolás.

El director adjunto del Hospital Gomendio, doctor Martín Gil Miranda, había explicado durante la presentación del proyecto que la sala contará con un ingreso independiente del resto del hospital. De esta manera, los pacientes no tendrán que compartir la sala de espera general con otras personas que concurren al centro de salud.

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La posibilidad de realizar los tratamientos en Ramallo representa además una alternativa de mayor cercanía para pacientes y familias que actualmente deben afrontar viajes hacia otras ciudades para acceder a este tipo de atención.

Tres sillones para la atención de pacientes El nuevo servicio contará con tres sillones especialmente destinados a la administración de tratamientos oncológicos, dentro de un espacio exclusivo y acondicionado para esta prestación.

La especialidad ya se encontraba disponible en el Hospital Gomendio, aunque hasta ahora los tratamientos se realizaban dentro de un consultorio convencional. Con la inauguración de la nueva sala se busca mejorar las condiciones de atención y generar un ambiente más adecuado para los pacientes.