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San Nicolás: dictarán un taller sobre seguridad en línea para estudiantes

La propuesta abordará estafas, grooming, acoso cibernético, privacidad, apuestas y protección de datos personales en internet.

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29 de septiembre de 2026 a las 09:35 a. m.
La iniciativa está pensada para todos los años de escuelas secundarias y técnicas, además de instituciones educativas, escuelas de educación especial y centros de día.
Foto: diarioelinformante.com.ar

Revolución Digital organiza en San Nicolás el taller “Seguridad en Línea”, una propuesta destinada a estudiantes e instituciones educativas que busca brindar herramientas para prevenir riesgos digitales. Durante los encuentros se trabajarán problemáticas frecuentes vinculadas al uso de internet, las redes sociales y las nuevas formas de interacción virtual.

Taller de seguridad digital para estudiantes de San Nicolás

La iniciativa está dirigida a todos los años de las escuelas secundarias y técnicas, además de instituciones educativas, escuelas de educación especial y centros de día de la ciudad.

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El objetivo es generar un espacio de información y prevención para que los estudiantes puedan reconocer situaciones de riesgo y adoptar herramientas que les permitan desenvolverse de manera más segura en los entornos digitales.

La propuesta parte de una realidad cotidiana: internet y las plataformas digitales forman parte de las actividades habituales de los jóvenes, tanto para estudiar y comunicarse como para realizar operaciones económicas y participar en redes sociales.

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Estafas, grooming y acoso cibernético: los temas del encuentro

Durante el taller se abordarán distintas situaciones que pueden afectar a niños, adolescentes y jóvenes en el ámbito digital. Entre los principales contenidos se encuentran la prevención de estafas, el cuidado de los datos personales y el uso seguro de billeteras virtuales.

También se trabajará sobre apuestas, grooming, acoso cibernético y privacidad, con el propósito de brindar información que permita identificar posibles riesgos y actuar de manera preventiva.

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La capacitación apunta además a promover hábitos responsables en el uso de dispositivos, redes sociales y servicios digitales, poniendo el foco en el cuidado de la información personal y en la prevención frente a distintas modalidades de engaño o violencia en línea.

Cómo pueden inscribirse las instituciones educativas

Los cursos e instituciones interesados en participar del taller “Seguridad en Línea” pueden realizar la inscripción mediante el formulario habilitado por Revolución Digital.

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La propuesta está abierta a establecimientos educativos de distintos ámbitos, incluyendo escuelas secundarias, técnicas, de educación especial y centros de día.

Para conocer más detalles sobre la iniciativa y las actividades previstas, también es posible consultar el perfil de Instagram @_revolucion.digital, donde se difunde información relacionada con la propuesta.

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