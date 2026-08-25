Ramallo: Defensores y Los Andes se enfrentan el domingo en el clásico de Villa Ramallo

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El clásico de Villa Ramallo se jugará este domingo a las 16:00 en el estadio Salomón Boeseldín, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Nicoleña.

25 de agosto de 2026 a las 04:44 p. m.

25 de agosto de 2026 a las 04:44 p. m.

Defensores y Los Andes protagonizarán este domingo una nueva edición del clásico de Villa Ramallo, en uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha del Torneo Clausura “Juan Pablo Passaglia” de la Liga de Fútbol de San Nicolás. El encuentro de Primera División comenzará a las 16:00 en el estadio Salomón Boeseldín de Ramallo.

Defensores y Los Andes, protagonistas del clásico La actividad en el estadio del Granate comenzará a las 14:00 con el partido correspondiente a la categoría Sub 23. Dos horas más tarde será el turno del esperado duelo de Primera División, que tendrá como protagonistas a dos equipos que llegan con realidades diferentes.

Defensores viene de sufrir una derrota como visitante frente a Belgrano. El conjunto de Villa Ramallo cayó 4-2 ante uno de los principales animadores del campeonato y buscará recuperarse ante su clásico rival.

Los Andes, en cambio, llega con el ánimo en alto luego de conseguir una contundente victoria por 7-1 frente a Fútbol San Nicolás. El Verde intentará aprovechar ese envión para quedarse con un nuevo clásico.

Así se jugará la cuarta fecha de la Liga Nicoleña Además del enfrentamiento entre Defensores y Los Andes, la cuarta jornada del Torneo Clausura tendrá otros siete encuentros.

La programación completa será la siguiente:

<ul> <li><strong>Somisa – La Emilia</strong></li> <li><strong>Social – Paraná</strong></li> <li><strong>Conesa – El Fortín</strong></li> <li><strong>Fútbol San Nicolás – Argentino Oeste</strong></li> <li><strong>Defensores – Los Andes</strong></li> <li><strong>12 de Octubre – Belgrano</strong></li> <li><strong>Regatas – General Rojo</strong></li> <li><strong>San Martín – Matienzo</strong></li> </ul>

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La fecha tendrá además varios cruces importantes para la pelea por los primeros puestos, con Belgrano buscando sostener el liderazgo y varios equipos intentando acercarse.

Belgrano lidera y Los Andes llega entre los escoltas Luego de las primeras tres jornadas, <strong>Belgrano</strong> se mantiene como único líder del Torneo Clausura con 9 puntos. Detrás aparecen Paraná, La Emilia y Los Andes, todos con 7 unidades.

Más atrás se encuentran General Rojo, Defensores y 12 de Octubre, con 6 puntos. Somisa y Regatas suman 4, mientras que El Fortín y Social tienen 3.

General San Martín acumula 2 puntos y Conesa 1. En tanto, Argentino Oeste, Matienzo y Fútbol San Nicolás todavía no consiguieron sumar en el campeonato.