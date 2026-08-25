San Nicolás: Tres empresas tendrán por 20 años la concesión de la Ruta 9 que atraviesa la ciudad

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San Nicolás

El Gobierno nacional adjudicó el corredor de la Ruta 9 a un consorcio de tres empresas, que tendrá a su cargo la explotación y el mantenimiento durante dos décadas.

El Gobierno nacional adjudicó por 20 años la concesión del Tramo Centro de la Red Federal de Concesiones, que incluye la Ruta Nacional 9 y alcanza al corredor que atraviesa San Nicolás. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía y forma parte del proceso de privatización de Corredores Viales.

Ruta 9: quiénes tendrán la concesión del corredor en San Nicolás La adjudicación corresponde a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones y contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas incluidas en el contrato, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

El Tramo Centro tiene una extensión de 681,92 kilómetros e incluye sectores de las rutas nacionales 9, 19 y 34. En el caso de la RN 9, el corredor se inicia en el empalme con la avenida A-008, en Rosario, y se extiende hasta el comienzo de la Red de Accesos a Buenos Aires.

De esta manera, el sector de la autopista que atraviesa San Nicolás quedará bajo la nueva concesión privada durante los próximos 20 años.

Tres empresas estarán a cargo de la explotación y el mantenimiento El consorcio integrado por AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A. obtuvo el primer lugar en el orden de mérito de la licitación y fue seleccionado para hacerse cargo del Tramo Centro.

La propuesta ganadora estableció una tarifa de $1.399 sin IVA y un período contractual de 20 años. El valor corresponde a la oferta presentada durante el proceso licitatorio y no implica necesariamente que ese sea el importe final que abonarán los usuarios en cada estación de peaje.

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También participaron otras empresas y consorcios. Creditech S.A.-Plantel S.A. quedó en segundo lugar, con una oferta de $1.499 sin IVA, mientras que Basaa S.A.-Cecosa S.A. ocupó el tercer puesto con una propuesta de $1.687,27.

El Gobierno adjudicó ocho corredores de rutas nacionales La Resolución 1379/2026 abarca además otros siete corredores correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. En total, las nuevas concesiones comprenden más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales.

Además del Tramo Centro, la medida incluye los corredores Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.

El proceso se enmarca en la privatización de Corredores Viales S.A., cuya transferencia al sector privado había sido contemplada por la Ley Bases. Posteriormente, el Decreto 97/2025 habilitó el procedimiento para avanzar con concesiones de obra pública financiadas mediante el cobro de peajes.