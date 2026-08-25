San Pedro: Fleurs Noires cautivó con su tango contemporáneo en el Azahar Hotel & Spa

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La orquesta de tango contemporáneo se presentó en el flamante salón Barrancas ofreciendo un repertorio de composiciones originales.

A pocos días de su inauguración, el Azahar Hotel & Spa de San Pedro comenzó a desplegar una agenda cultural con propuestas de primer nivel, para la ciudad y la región. En ese marco, el flamante salón Barrancas recibió a Fleurs Noires, la reconocida orquesta de tango contemporáneo dirigida por la pianista y compositora sampedrina Andrea Marsili.

Una noche especial para el nuevo salón Barrancas La presentación formó parte de las primeras actividades organizadas por el hotel para sus huéspedes y el público en general. La propuesta combinó una cena show con la música de una agrupación que desde hace más de dos décadas desarrolla una mirada renovada sobre el tango.

Fleurs Noires ofreció un repertorio integrado por composiciones originales, en una presentación que permitió disfrutar de su particular identidad sonora en un espacio recientemente inaugurado y especialmente preparado para este tipo de encuentros.

Andrea Marsili y un proyecto de vida ligado al tango Al referirse a su regreso a San Pedro, Marsili destacó el acompañamiento de su familia y contó que fueron los Marsili quienes acercaron el proyecto al hotel para concretar la presentación.

“Siempre cuento con el apoyo de los Marsili, mi familia sampedrina, y propusieron el proyecto al hotel y decidieron invitarnos para esta cena show”, expresó la artista durante una entrevista con FM Génesis y San Pedro Informa.

La pianista también presentó el material que actualmente impulsa a la agrupación: Tangos Aumentados, el quinto disco de Fleurs Noires. “Es el nuevo disco que tenemos con Fleurs Noires, esta orquesta típica de tango actual que existe en París desde hace ya 23 años”, explicó.

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Para Marsili, el camino recorrido con la orquesta representa mucho más que una experiencia artística. “Más que un desafío es un proyecto de vida”, sostuvo, al recordar que su objetivo desde el comienzo fue desarrollar “un tango nuevo, un tango mío, un tango en grupo”.

Una mirada diferente sobre el tango Con base en París y una formación integrada por músicos de Argentina, Francia y Finlandia, Fleurs Noires construyó a lo largo de los años un lenguaje propio dentro del tango contemporáneo.

La agrupación trabaja principalmente con composiciones originales y busca ampliar las fronteras tradicionales del género mediante la incorporación de elementos provenientes de la música clásica, el jazz y la experimentación sonora.

“Siempre quise tener una orquesta de tango actual en la que me siguiera sorprendiendo, escuchar, hacer y componer estos tangos”, explicó Marsili. En esa búsqueda, uno de sus principales objetivos es evitar la repetición y lograr que cada nueva obra aporte una identidad propia al ensamble.