Ramallo: UPSRA cuestionó las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad de Estrella Federal

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El gremio expresó preocupación por las tareas y jornadas laborales denunciadas y vinculó la situación con los recientes robos registrados en el barrio privado.

La Delegación Regional San Nicolás-Ramallo de UPSRA manifestó su preocupación por las condiciones laborales de los trabajadores que cumplen tareas de seguridad en el barrio privado Estrella Federal. El sindicato sostuvo que existirían situaciones de vulnerabilidad y anunció que recurrirá a las autoridades laborales para solicitar la regularización.

UPSRA denunció irregularidades en las tareas de seguridad El planteo fue realizado por el titular de la Delegación Regional San Nicolás-Ramallo de UPSRA, Roberto Mamoli, a través de un comunicado difundido por Radio Meta. El dirigente sindical señaló que la gerenciadora del barrio no reconocería a parte del personal como vigiladores, pese a que desempeñarían funciones vinculadas directamente con la seguridad y prevención.

Según el gremio, algunos trabajadores permanecerían dentro del predio y cumplirían extensas jornadas, mientras además realizarían actividades que, de acuerdo con la denuncia, excederían las funciones correspondientes a la seguridad privada.

“Nos dicen que no son vigiladores, que son trabajadores multiuso. Un rato cortan el pasto, otro rato controlan la portería y otro apagan un incendio”, cuestionó Mamoli.

El sindicato considera que este esquema debería ser revisado y regularizado para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales correspondientes.

El sindicato vinculó la situación con los recientes robos La preocupación expresada por UPSRA se conoció luego de dos robos calificados registrados en los últimos días dentro de Estrella Federal, uno de ellos sufrido por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo.

Desde el gremio plantearon que las condiciones en las que desarrollarían sus tareas los trabajadores podrían tener relación con las dificultades que atraviesa el sistema de prevención y vigilancia del complejo.

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Mamoli sostuvo que “los robos son consecuencia de este manejo irresponsable y explotador”, una afirmación que forma parte del planteo realizado por el sindicato y que apunta directamente a la organización del servicio de seguridad dentro del barrio.

En ese contexto, UPSRA también cuestionó la presunta asignación de múltiples tareas a empleados que, según la organización sindical, deberían estar abocados a funciones específicas de vigilancia y prevención.

UPSRA anticipó medidas ante el Ministerio de Trabajo Además de cuestionar las condiciones laborales denunciadas, desde la Delegación Regional San Nicolás-Ramallo señalaron que la gerencia del barrio se habría negado a recibir a representantes gremiales para establecer un canal de diálogo.

Ante la falta de respuestas, el sindicato anticipó que recurrirá a las vías administrativas y legales correspondientes ante el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de plantear la situación y reclamar la regularización de las condiciones laborales.

“Nos declaramos en alerta y movilización para hacer valer los derechos laborales de nuestros compañeros trabajadores”, concluyó Mamoli.