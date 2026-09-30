San Nicolás: Ariel Rey declaró contra Cabaleyro y afirmó que Espíndola recaudaba para el sindicato

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San Nicolás

El empresario relató ante el tribunal las presuntas exigencias de dinero durante el bloqueo a su empresa en San Pedro en 2021.

En la ciudad de San Nicolás, se realizó la tercera jornada del juicio oral contra el dirigente camionero Maximiliano Cabaleyro comenzó este miércoles con la declaración de Ariel Rey, copropietario de Rey Distribución. El empresario relató ante el Tribunal Oral y Criminal Nº 2 los hechos ocurridos durante el bloqueo sindical de febrero de 2021 y señaló a Fernando Espíndola como quien reclamaba pagos.

Ariel Rey declaró sobre el bloqueo a la empresa en San Pedro El empresario, quien además es concejal en San Pedro, brindó un extenso testimonio en el marco del juicio en el que Cabaleyro está acusado por los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión.

Según su relato, la empresa familiar habría sufrido presiones y exigencias económicas por parte de dirigentes del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, organización que tiene jurisdicción sobre San Pedro.

La planta de Rey Distribución permaneció bloqueada durante cinco días, entre el 22 y el 26 de febrero de 2021. Durante ese período, según la acusación, se habría impedido el ingreso y egreso de vehículos, mercadería y trabajadores.

Rey sostuvo ante los jueces que Fernando Espíndola era quien concurría a la empresa y reclamaba los pagos que, de acuerdo con su declaración, eran exigidos por el sindicato.

La acusación contra Fernando Espíndola por el cobro de dinero Durante su declaración, Ariel Rey afirmó que Espíndola cumplía el rol de recaudador ante la empresa y recordó una frase que, según sostuvo, le habría expresado el dirigente gremial: «Hacé como hacen todos tus colegas, que pagan un sueldo por mes. Esto funciona así: este es el kiosquito de Cabaleyro».

El testimonio de Rey se incorporó al debate oral que se desarrolla en el Palacio de Tribunales de San Nicolás y que busca determinar las responsabilidades de los acusados en los hechos denunciados por la familia propietaria de la distribuidora.

Espíndola también había sido detenido junto con Cabaleyro en mayo de 2022, pero su situación procesal se tramita por una vía diferente. El dirigente optó por un procedimiento abreviado y acordó una pena máxima de seis años de prisión en caso de ser declarado culpable.

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Ese acuerdo todavía debe ser homologado por la jueza Elena Baquedano, por lo que su situación no forma parte del debate oral que se desarrolla actualmente.

El juicio contra Maximiliano Cabaleyro y otros seis acusados La declaración de Ariel Rey se produjo dos días después del inicio del juicio, cuando había prestado testimonio su hermano Gustavo Rey, también copropietario de la empresa.

Gustavo Rey había ratificado las denuncias que dieron origen a la causa y relatado las presuntas amenazas, presiones y exigencias económicas que, según manifestó, sufrió la empresa por parte de dirigentes sindicales.

«Fue una terrible embestida. Nos apretaban de todos lados. Llamaban a las empresas para que no nos abastezcan. Había que pagar lo que ellos decían», sostuvo el empresario al reconstruir los acontecimientos investigados.

Además de Maximiliano Cabaleyro, otros seis ex empleados de la distribuidora son juzgados por su presunta participación en el bloqueo realizado en febrero de 2021.