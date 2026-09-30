Fiesta de las Colectividades en San Pedro: abrieron la convocatoria para artesanos y emprendedores

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La tradicional celebración se realizará durante tres jornadas en el Paseo Público Municipal, con gastronomía, bailes, desfile de abanderados y feria.

La ciudad de San Pedro se prepara para una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, una celebración que reunirá durante tres jornadas a vecinos y visitantes en el Paseo Público Municipal, con propuestas gastronómicas, expresiones culturales, bailes tradicionales y una feria de artesanos y emprendedores.

Fiesta de las Colectividades: cuándo y dónde será El encuentro se desarrollará durante el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 en el Paseo Público Municipal de San Pedro, con una programación destinada a poner en valor la diversidad cultural y las tradiciones de las distintas colectividades.

A lo largo de las jornadas, los visitantes podrán disfrutar de platos típicos, música y bailes tradicionales, en una propuesta que busca reunir a las familias y a toda la comunidad en un espacio de encuentro.

La celebración tendrá además uno de sus momentos tradicionales con el desfile de abanderados, quienes representarán a cada una de las colectividades que participarán del evento.

Abrieron la inscripción para artesanos y emprendedores Como parte de la organización, se habilitó la convocatoria para quienes quieran participar de la feria de artesanos y emprendedores locales que funcionará durante la Fiesta de las Colectividades.

La propuesta permitirá a emprendedores y trabajadores de distintos rubros exhibir y comercializar sus productos ante el público que se acerque al Paseo Público durante las tres jornadas.

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Desde la organización invitaron a los interesados a realizar la inscripción con anticipación para formar parte de esta feria, que será uno de los espacios complementarios de la celebración.

Cómo participar de la feria en San Pedro Los artesanos y emprendedores que deseen sumarse a la propuesta pueden inscribirse de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00, de manera presencial.

El trámite se realiza en la Casona de Turismo, ubicada en la esquina de Mitre y Liniers, donde se brinda información sobre la participación en la feria.

También está disponible la posibilidad de realizar consultas e inscripciones mediante WhatsApp al 3329 644042.