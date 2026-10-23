Basquetbol de San Nicolás: Regatas retiró a su equipo A del torneo de Primera local y habrá cambios en las semifinales

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San Nicolás

El club nicoleño comunicó su baja a la Asociación de Básquetbol de San Nicolás por no poder completar el plantel con jugadores de la Liga Argentina y juveniles afiliados a Rosario.

Regatas de San Nicolás decidió retirar a su equipo A del Torneo Anual de Primera local, pese a que ya tenía asegurada su clasificación a las semifinales. La dirigencia comunicó la medida a la Asociación de Básquetbol de San Nicolás (ABSN), luego de quedarse sin alternativas para conformar el plantel superior debido a restricciones reglamentarias y compromisos contractuales de sus jugadores.

Por qué Regatas retiró a su equipo A del torneo local El directivo de la institución, Carlos Javier Marcone, explicó que la decisión estuvo vinculada con los cambios en las reglas de afiliación que impidieron utilizar en el campeonato nicoleño a jugadores registrados en la Asociación Rosarina de Básquetbol.

Según detalló, cuando Regatas inscribió a sus dos equipos de Primera, había previsto utilizar en uno de ellos a jugadores que habían competido en el Federal, además de juveniles de las categorías U21 y U17 que también participan en la Liga Rosarina.

Sin embargo, la Asociación de Básquetbol de San Nicolás y la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires modificaron las condiciones y no permitieron que los jugadores fichados en Rosario compitieran también en San Nicolás. La medida dejó al club sin la posibilidad de recurrir a esos juveniles para completar su plantel.

Los contratos de la Liga Argentina y los préstamos complicaron el plantel A las restricciones reglamentarias se sumaron otras dificultades para conformar el equipo. Marcone explicó que, una vez finalizada la competencia del Federal, Regatas dejó de contar con esos jugadores para el torneo local.

Además, la institución cedió temporalmente a Felipe Cernetti y Domingo Feliceti para disputar el Prefederal. Cernetti pasó a Sacachispas, mientras que Feliceti fue incorporado por Defensores.

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Otro factor determinante fue la exclusividad contractual de los basquetbolistas que participan en la Liga Argentina, que no pueden ser utilizados por el club en esta competencia local.

De esta manera, Regatas quedó sin jugadores suficientes para sostener su equipo superior en el Torneo Anual. La dirigencia optó por comunicar formalmente la baja, aunque el conjunto ya había conseguido su lugar entre los cuatro mejores de la competencia.

Cómo quedan las semifinales de la Copa de Oro de San Nicolás La salida de Regatas A obligará ahora a la Asociación de Básquetbol de San Nicolás a reacomodar la tabla de posiciones y revisar el escenario de clasificación para las semifinales de la Copa de Oro.

En principio, Somisa A, Defensores y Los Andes avanzarían a esa instancia. El cuarto lugar quedará en disputa entre La Emilia y Sacachispas, de acuerdo con el nuevo ordenamiento que deberá establecer la organización.