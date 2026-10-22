San Nicolás: por el Torneo Regional Federal Amateur, Regatas y Somisa se enfrentan por un lugar en la cuarta ronda

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San Nicolás

Los equipos de San Nicolás jugarán este domingo desde las 16 en Prado Español, por la ida de la tercera ronda de la Región Pampeana Norte. La revancha será el 1 de noviembre.

El Torneo Regional Federal Amateur tendrá un cruce especial para el fútbol de San Nicolás: Regatas y Somisa se enfrentarán en una serie eliminatoria por un lugar en la cuarta ronda. El primer partido se disputará este domingo, desde las 16, en el estadio de Prado Español, mientras que la definición tendrá lugar una semana más tarde en la cancha de Somisa.

Regatas y Somisa buscan avanzar en el Torneo Regional Federal Amateur Los dos representantes nicoleños llegaron a la tercera ronda después de finalizar primeros en sus respectivos grupos, un resultado que les permitió avanzar directamente a esta instancia del certamen.

Ahora deberán medirse en una serie de ida y vuelta que garantizará que un equipo de San Nicolás continúe en carrera dentro de la Región Pampeana Norte. El primer capítulo se jugará en la cancha de Regatas, donde el conjunto local intentará aprovechar su condición de anfitrión para conseguir una ventaja de cara a la revancha.

El segundo encuentro está programado para el domingo 1 de noviembre, en el estadio de Somisa. Allí se conocerá cuál de los dos equipos seguirá avanzando en la competencia, con el objetivo de mantenerse en la pelea por el ascenso.

Paraná de San Nicolás enfrenta a Mitre de San Pedro Además del clásico entre Regatas y Somisa, Paraná de San Nicolás afrontará otra serie importante frente a Mitre de San Pedro. El conjunto nicoleño jugará el partido de ida en su cancha, ubicada en la intersección de Rivadavia y Necochea, con la intención de obtener un resultado favorable para llegar mejor posicionado a la revancha.

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El ganador de esta llave se enfrentará en la cuarta ronda con el vencedor del cruce entre 11 de Febrero de Zárate y Malvinas Argentinas de Escobar. De esta manera, Paraná también buscará prolongar su participación en el torneo y mantener las aspiraciones de San Nicolás en el certamen regional.

Cómo sigue el camino hacia la cuarta ronda La tercera ronda de la Región Pampeana Norte también tendrá otros enfrentamientos destacados, entre ellos el cruce entre Villa Belgrano y Academia Mascherano, ambos representantes de Junín.

En la siguiente instancia, el ganador de la serie entre Regatas y Somisa se medirá con el vencedor de ese duelo juninense. Por lo tanto, el equipo nicoleño que consiga la clasificación tendrá otro desafío exigente en su camino dentro de la competencia.