Fútbol San Nicolás: Belgrano busca alcanzar a Paraná en la cima del Torneo Clausura

San Nicolás

La séptima fecha del Torneo Clausura se completa este miércoles con tres partidos. Belgrano recibe a Matienzo desde las 20 y puede quedar como líder junto a Paraná.

La séptima fecha del Torneo Clausura de fútbol local llegará a su cierre este miércoles con tres encuentros. La jornada tendrá como principal atractivo el duelo entre Belgrano y Matienzo, que se jugará desde las 20:00 en el camping. El conjunto nicoleño necesita ganar para alcanzar a Paraná en lo más alto.

Belgrano juega por la punta del Torneo Clausura La atención estará puesta desde las 20:00 en el camping de Belgrano, donde el equipo local recibirá a Matienzo por la séptima fecha del campeonato. El “Rojo” llega con 14 puntos y tiene la posibilidad de dar un salto importante en la tabla.

Belgrano disputó hasta el momento seis partidos, con una campaña que le permitió ubicarse en el tercer lugar. Una victoria frente a Matienzo le permitiría sumar 17 unidades y alcanzar a Paraná, que actualmente ocupa el primer puesto con esa cantidad de puntos tras haber completado sus siete encuentros.

El escenario plantea así un atractivo especial para el conjunto de calle Pellegrini, que tendrá la oportunidad de meterse nuevamente en la pelea directa por el liderazgo. La diferencia con los equipos que están inmediatamente por encima es mínima y cada resultado puede modificar la parte alta de las posiciones.

En el otro extremo de la tabla estará Matienzo, que todavía no consiguió sumar puntos en el certamen. El equipo acumula seis presentaciones y buscará cortar esa racha en un compromiso exigente frente a uno de los protagonistas del campeonato.

Tres partidos completan la séptima fecha Además del encuentro entre Belgrano y Matienzo, la jornada tendrá otros dos partidos. Desde las 16:00, Social se enfrentará con Conesa, mientras que a partir de las 17:00 Los Andes recibirá a San Martín.

Social llega con cuatro puntos en seis partidos y buscará aprovechar la localía para sumar en una fecha importante. Conesa, en tanto, acumula siete unidades en la misma cantidad de encuentros y necesita una victoria para acercarse al grupo de equipos que pelea en la zona media de la clasificación.

Por su parte, Los Andes y San Martín se enfrentarán en otro duelo que puede tener incidencia en la mitad de la tabla. Los Andes suma 10 puntos en seis presentaciones, mientras que San Martín tiene ocho unidades después de haber disputado seis partidos.

Los resultados de estos tres encuentros permitirán completar el panorama de la séptima fecha y dejarán definida la tabla con todos los equipos con la misma cantidad de partidos jugados, salvo las situaciones que puedan surgir de la programación posterior.

La jornada comenzó el martes con el triunfo de La Emilia sobre Fútbol San Nicolás. El conjunto de La Emilia se impuso por 3 a 0 y llegó a los 16 puntos, quedando como escolta de Paraná.

Paraná mantiene el liderazgo y La Emilia se acerca Con la fecha parcialmente completada, Paraná continúa en el primer lugar con 17 puntos sobre siete partidos. La Emilia quedó segundo con 16 unidades, también con siete encuentros disputados, mientras que Belgrano aparece tercero con 14 puntos y un partido menos.

La situación de la parte superior de la tabla genera un escenario de mucha paridad. Si Belgrano consigue derrotar a Matienzo, alcanzará los 17 puntos y compartirá el liderazgo con Paraná, mientras que La Emilia quedará apenas un punto por debajo.

Detrás aparecen Somisa, con 13 puntos, y un grupo integrado por Defensores, Regatas y General Rojo, todos con 12 unidades. Más abajo se encuentran 12 de Octubre, con 11; Los Andes, con 10; y San Martín, con ocho.

Argentino Oeste, Conesa y El Fortín tienen siete puntos, mientras que Social suma cuatro. En las últimas posiciones se encuentran Matienzo y Fútbol San Nicolás, ambos todavía sin unidades.

De esta manera, el cierre de la séptima fecha tendrá especial importancia para la lucha por los primeros puestos, pero también para aquellos equipos que buscan mejorar su posición y acercarse a la zona de protagonismo del Torneo Clausura.

Programación de este miércoles 16:00: Social vs. Conesa.

17:00: Los Andes vs. San Martín.

20:00: Belgrano vs. Matienzo.

Tabla de posiciones Paraná 17 ptos

La Emilia 16 ptos

Belgrano 14 ptos

Somisa 13 ptos

Defensores 12 ptos

Regatas 12 ptos

Gral. Rojo 12 ptos

12 de Octubre 11 ptos

Los Andes 10 ptos

San Martín 8 ptos

Argentino Oeste 7 ptos

Conesa 7 ptos

El Fortín 7 ptos

Social 4 ptos

Matienzo 0 ptos