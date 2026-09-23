> San Pedro: Diplomatura en gestión educativa, abrieron las inscripciones en el Polo Universitario

Región

La propuesta de UNIPE tendrá una duración de dos cuatrimestres y combinará encuentros presenciales con actividades virtuales.

El Polo Universitario de la ciudad de San Pedro abrió la inscripción para la Diplomatura en Conducción y Gestión de Instituciones Educativas, una propuesta de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) que se desarrolla a través del programa Puentes, impulsado por el Gobierno bonaerense. Las clases comenzarán el 17 de octubre y tendrán modalidad híbrida.

Una propuesta de formación para la gestión educativa La diplomatura está destinada a quienes buscan incorporar herramientas vinculadas con la conducción, la administración y la gestión de instituciones educativas. La propuesta académica apunta a fortalecer conocimientos y estrategias que puedan ser aplicados en distintos ámbitos del sistema educativo.

El trayecto formativo tendrá una duración de dos cuatrimestres y se desarrollará bajo una modalidad híbrida, que permitirá combinar instancias presenciales con actividades a distancia.

De acuerdo con la información difundida por el Polo Universitario San Pedro, los encuentros presenciales se realizarán los sábados de 9 a 13, en las instalaciones del PUSAP. El inicio de las actividades académicas está previsto para el 17 de octubre.

La propuesta busca brindar herramientas teóricas y metodológicas para abordar diferentes desafíos vinculados con la conducción de instituciones educativas y los procesos de mejora que se desarrollan en ellas.

Inclusión, acompañamiento pedagógico y mejora institucional Uno de los ejes de la diplomatura estará puesto en el acompañamiento pedagógico y en el análisis de las prácticas que forman parte de la vida cotidiana de las instituciones educativas.

El plan de estudios también contempla contenidos relacionados con la inclusión escolar, la revisión crítica de las prácticas institucionales y el desarrollo de estrategias destinadas a favorecer procesos de transformación y mejora.

Desde el ámbito municipal destacaron que la formación busca aportar herramientas que permitan analizar las distintas situaciones que atraviesan las instituciones y fortalecer las capacidades necesarias para la toma de decisiones y la conducción educativa.

En ese sentido, la propuesta de UNIPE se suma a la oferta de formación superior disponible en San Pedro a través del Polo Universitario, facilitando el acceso local a una alternativa académica vinculada específicamente con la gestión educativa.

Hasta cuándo se puede realizar la inscripción en San Pedro La convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de octubre inclusive. Las personas interesadas deberán completar previamente el formulario digital de preinscripción habilitado por las autoridades locales.

La inscripción comenzó el 22 de septiembre, por lo que quienes quieran acceder a la propuesta deberán realizar el trámite dentro del período establecido.

Para quienes necesiten asesoramiento o quieran conocer más detalles sobre la diplomatura, el Polo Universitario San Pedro ofrece atención presencial en su sede de Salta y Arnaldo, de lunes a viernes, de 8 a 14.

También se encuentran disponibles los canales de contacto telefónico y por correo electrónico. Las consultas pueden realizarse al 3329 320211 o a través de polouniversitariosanpedro@gmail.com.