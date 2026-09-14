San Pedro: Mitre venció a Atlético Baradero y sigue con puntaje ideal en el Torneo Regional

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El Rojo derrotó 3 a 1 a Atlético Baradero, sumó su tercer triunfo consecutivo y lidera la Zona 4. Sportivo y Paraná completan la fecha.

Mitre de la ciudad de San Pedro confirmó su gran presente en el Torneo Regional Federal Amateur al derrotar 3 a 1 a Atlético Baradero en el estadio “Cholo Amorín”. El conjunto sampedrino consiguió su tercera victoria consecutiva, mantiene puntaje ideal y se afirma como líder de la Zona 4.

Mitre se impuso ante Atlético Baradero El equipo dirigido por el conjunto local encontró la diferencia a partir de su contundencia ofensiva y logró controlar buena parte del desarrollo durante los noventa minutos. Valentín Ramírez fue una de las figuras del encuentro al convertir dos de los tres goles del Rojo.

Manuel Guereta completó la cuenta para Mitre, que logró sostener la ventaja y encaminó el partido a su favor. Atlético Baradero, por su parte, buscó reaccionar durante el complemento, aunque recién pudo descontar sobre el cierre.

Ramírez y Guereta marcaron para el Rojo Los goles de Valentín Ramírez, en dos oportunidades, y Manuel Guereta fueron determinantes para que Mitre se quedara con los tres puntos en condición de local.

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Sobre el final del encuentro, Marcos Martínez convirtió para Atlético Baradero mediante un tiro penal y estableció el 3 a 1 definitivo. El resultado le permitió al conjunto sampedrino sostener su marcha perfecta en el certamen.

Sportivo Baradero recibe a Paraná La tercera fecha de la Zona 4 del Torneo Regional Federal Amateur se completará este lunes desde las 19, cuando Sportivo Baradero reciba a Paraná en el estadio del “Lobo”.