San Nicolás: La Cámara de Diputados reconoció al arquero nicoleño Eduardo Torresi por su actuación internacional

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San Nicolás

La Cámara de Diputados de la Nación destacó el desempeño de la delegación argentina en Colombia, donde el representante del Club Somisa compitió en tiro con arco.

El arquero del Club Somisa de San Nicolás, Eduardo Daniel Torresi, formó parte de la delegación argentina que participó en los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, disputados en Colombia. Tras la actuación nacional, que concluyó con 132 medallas, la Cámara de Diputados de la Nación expresó su reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de los deportistas.

La delegación argentina consiguió 132 medallas en Colombia Los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 reunieron a más de 1.000 paraatletas de distintos países sudamericanos, que compitieron en 14 disciplinas deportivas. Argentina participó en 13 de ellas, con una delegación integrada por 159 deportistas, además de asistentes, personal técnico, profesionales médicos y miembros de la misión.

En tiro con arco, el equipo nacional estuvo conformado por ocho representantes: Tania Amieva, Natalia Comio, Yanina Dell Orto, Albina Torres, Federico Paolorosi, Elio Rodríguez, Emanuel Vázquez y Eduardo Daniel Torresi, quien representó al Club Somisa de San Nicolás.

La delegación argentina consiguió un total de 132 medallas: 41 de oro, 51 de plata y 40 de bronce. De esta manera, el país mejoró en 20 preseas el registro alcanzado en los primeros Juegos Parasuramericanos, disputados en Chile en 2014, cuando había obtenido 112 medallas.

Con esos resultados, Argentina se ubicó en el tercer puesto del medallero sudamericano, detrás de Brasil y Colombia.

La Cámara de Diputados destacó el desempeño de los paraatletas A partir de los resultados obtenidos en Colombia, la Cámara de Diputados de la Nación expresó su beneplácito por la actuación de la delegación argentina y destacó el esfuerzo y la dedicación de quienes representaron al deporte nacional.

El reconocimiento oficial puso en valor el crecimiento de la representación argentina en la competencia, que pasó de las 112 medallas conseguidas en 2014 a las 132 obtenidas en Valledupar 2026.

La distinción alcanza al conjunto de los deportistas que participaron en las distintas disciplinas, entre ellos Torresi, quien representó a San Nicolás y al Club Somisa en tiro con arco.

Eduardo Torresi: títulos nacionales y competencias internacionales El reconocimiento al arquero nicoleño se suma a una trayectoria deportiva que incluye importantes resultados nacionales e internacionales. Durante las temporadas 2023 y 2024, Torresi se consagró campeón argentino de tiro con arco en la modalidad Sala, bajo la órbita de la Federación Argentina de Tiro con Arco (Fatarco), y también obtuvo el título nacional en la modalidad Aire Libre, categoría Compuesto Open.

Según los antecedentes difundidos, fue el primer arquero en más de 50 años en conquistar el título federativo en esa categoría.

En 2025 y 2026 fue designado para representar a la Argentina en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, en Colombia. También había sido seleccionado para participar en el Américas Para Cup Stage 1, correspondiente a la Para World Series, en Santiago de Chile, del 13 al 18 de octubre, y en el Parapan American Championships de México, previsto del 21 al 27 del mismo mes.

Entre sus antecedentes deportivos también figura el puesto 12 en la modalidad Sala del Mundial de la International Field Archery Association (IFAA), disputado en Santa Clara del Mar. En esa competencia debió enfrentarse con arqueros convencionales, debido a que la organización no establece diferencias entre ellos y los paraatletas.

Además, recibió un reconocimiento avalado por la IFAA por sus logros de 2025, el Premio Plumi 2025 en tiro con arco y el Premio Somi en dos oportunidades.