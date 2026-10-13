> San Nicolás: Crece la preocupación por el río Paraná, Itaipú abrió sus compuertas tras las intensas lluvias

San Nicolás

Las descargas de Itaipú y las maniobras en Yacyretá aumentaron el caudal del Paraná. En San Nicolás, el río llegó a 2,45 metros.

Las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Iguazú obligaron a la represa de Itaipú, ubicada entre Brasil y Paraguay, a abrir sus compuertas y liberar un mayor volumen de agua hacia el río Paraná. La situación también motivó maniobras en Yacyretá y encendió la atención en distintas localidades, mientras en San Nicolás el nivel continúa por debajo de los umbrales de alerta.

Itaipú abrió sus compuertas por las intensas lluvias en la cuenca del Iguazú Las abundantes precipitaciones en la cuenca superior del Paraná, especialmente en el área del río Iguazú, provocaron un incremento del agua acumulada y obligaron a la central hidroeléctrica de Itaipú a liberar parte del volumen recibido.

La represa binacional, compartida por Brasil y Paraguay, forma parte de un sistema de centrales hidroeléctricas que regulan el caudal del Paraná. En territorio brasileño existen otras 45 presas sobre el río, cuyas descargas también inciden en el volumen de agua que circula aguas abajo.

El incremento del caudal llevó a adoptar medidas en Yacyretá, la central hidroeléctrica compartida por Argentina y Paraguay. La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) habilitó inicialmente el vertedero secundario Añá Cuá y, durante las primeras horas de la tarde del lunes, abrió las compuertas del vertedero principal ante el aumento del agua que ingresaba al embalse.

Desde la entidad explicaron que las maniobras buscan “atenuar los efectos del aumento de las descargas de las centrales aguas arriba y las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca”.

Aunque las represas permiten regular los embalses y moderar el impacto de las crecidas, no pueden impedir por completo sus efectos cuando se producen aumentos importantes del caudal.

El río Paraná llegó a 3,10 metros en Ituzaingó y se acercó al nivel de alerta Uno de los puntos donde ya se registró una suba del nivel del Paraná es Ituzaingó, en la provincia de Corrientes. De acuerdo con los datos de Prefectura Naval Argentina difundidos el lunes, el río alcanzó allí los 3,10 metros y continuaba creciendo.

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La altura quedó a solo 40 centímetros del nivel de alerta, establecido en 3,50 metros. La localidad se encuentra aguas abajo de Yacyretá, por lo que recibe las variaciones del caudal descargado por la central hidroeléctrica.

El aumento del volumen de agua que circula por el Paraná mantiene la atención sobre las localidades ubicadas río abajo. Sin embargo, las mediciones disponibles todavía no permiten determinar con precisión cuánto podría incrementarse el nivel en cada ciudad ni cuándo se reflejará el impacto de las descargas.

Cómo está el río Paraná en San Nicolás y a qué altura se activa la alerta En San Nicolás, la última medición hidrométrica de este martes ubicó al Paraná en 2,45 metros. El registro quedó un centímetro por debajo de los 2,46 metros medidos durante la medianoche.

Por el momento, la altura se mantiene por debajo de los niveles establecidos para activar las alertas. El umbral de alerta en San Nicolás está fijado en 4,20 metros, mientras que el nivel de evacuación se ubica en los 5 metros.

La distancia entre la altura actual y el nivel de alerta es de 1,75 metros. No obstante, las descargas de Itaipú y las maniobras realizadas en Yacyretá mantienen la atención sobre la evolución del río durante los próximos días.