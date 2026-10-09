> De San Nicolás a África: la Virgen del Rosario recorre comunidades de Mozambique

San Nicolás

La imagen mariana es llevada en procesión por distintas comunidades de Muvamba, en Mozambique, durante las celebraciones de octubre dedicadas al Santo Rosario.

La devoción por la Virgen del Rosario de San Nicolás llegó hasta el sudeste de África, donde fieles de distintas comunidades de Muvamba, en Mozambique, participan de procesiones con la imagen de María y el Niño Jesús. El recorrido fue difundido por el Obispado de San Nicolás, a pocas semanas del 43° aniversario mariano celebrado en la ciudad.

La Virgen de San Nicolás visita comunidades de Mozambique La imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás es trasladada en procesión por distintas comunidades de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Muvamba, ubicada en el distrito de Massinga, provincia de Inhambane, Mozambique. Las actividades forman parte de las celebraciones de octubre, mes dedicado especialmente a la oración del Santo Rosario.

Las fotografías compartidas por el Obispado de San Nicolás muestran a los fieles llevando la figura de María por caminos de tierra, en una misión que busca acercar la imagen religiosa a las distintas comunidades que integran la parroquia.

La tarea pastoral es acompañada por el padre Jorge Martínez, párroco de Nuestra Señora del Rosario de Muvamba, junto con una pequeña comunidad de Misioneros Redentoristas y Hermanas Misioneras Redentoristas que desarrolla su labor religiosa en esa región africana.

Durante las celebraciones, la imagen recorre los lugares donde viven los fieles. Desde el Obispado presentaron la iniciativa bajo la consigna “María del Rosario, Madre que visita y lleva esperanza” y describieron a la Virgen como una “Madre peregrina” que sale al encuentro de las comunidades.

La devoción mariana de San Nicolás llegó hasta África La presencia de la imagen en Mozambique refleja la expansión de una devoción que comenzó a tener un lugar central en San Nicolás hace 43 años. A miles de kilómetros de la ciudad bonaerense, los fieles africanos participan de las procesiones que se desarrollan durante este mes.

Al difundir las fotografías, el Obispado destacó el alcance de esta expresión religiosa con un mensaje que vinculó la devoción local con la experiencia de la comunidad africana: “Nuestra Madre, María del Rosario de San Nicolás, esa que nos abraza acá en nuestra Diócesis y en cada rincón de Argentina… ¡hoy camina en África!”.

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El recorrido de la imagen por Muvamba se desarrolla en el marco de las celebraciones del Rosario y de la tarea misionera que llevan adelante los religiosos en esa zona de Mozambique. La iniciativa acerca la advocación mariana nacida en San Nicolás a comunidades que viven en otro continente y mantienen sus propias expresiones de fe.

San Nicolás celebró los 43 años de las apariciones de la Virgen La difusión de las imágenes desde Mozambique se produjo pocas semanas después de las celebraciones por el 43° aniversario mariano en San Nicolás. El pasado 25 de septiembre se recordó la primera aparición que Gladys Herminia Quiroga de Motta manifestó haber presenciado el 25 de septiembre de 1983.

Las actividades comenzaron el jueves 24 con la llegada de peregrinos desde distintos puntos del país y la tradicional vigilia. A la medianoche, los fieles participaron del saludo a María del Rosario de San Nicolás y de la primera misa del aniversario, presidida por el obispo diocesano, monseñor Hugo Santiago.

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De acuerdo con la estimación policial difundida después de las jornadas centrales, alrededor de 900.000 personas visitaron el Santuario entre el 24 y el 25 de septiembre.

Durante la tarde del aniversario, la imagen de la Virgen salió del templo y encabezó la tradicional procesión por el Campito y las calles cercanas, acompañada por una multitud de peregrinos hasta la misa central frente al altar exterior.