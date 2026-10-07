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Halloween en San Nicolás: tres noches de festejos y concurso de disfraces

La Costanera de San Nicolás será escenario de tres jornadas de Halloween durante el fin de semana largo. Habrá actividades desde las 18:00 y un concurso de disfraces con categorías para niños, adolescentes, adultos, familias y mascotas.

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07 de octubre de 2026 a las 07:15 p. m.
an Nicolás se prepara para vivir tres noches de Halloween en el Empedrado de la Costanera.
Foto: opinandosannicolas.ar

La ciudad de San Nicolás se prepara para vivir una nueva edición de Halloween en el Empedrado de la Costanera, con una propuesta que se desarrollará durante tres jornadas consecutivas. Los festejos comenzarán el sábado 10 de octubre y continuarán el domingo 11 y lunes 12, siempre desde las 18:00.

Halloween tendrá tres noches de festejos en la Costanera

La celebración volverá a tener como punto central el Empedrado de la Costanera, donde vecinos y visitantes podrán acercarse durante las tres jornadas del fin de semana largo.

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La propuesta mantiene a los disfraces como uno de sus principales atractivos. La invitación está dirigida a quienes quieran sumarse caracterizados con diferentes propuestas relacionadas con Halloween y compartir la actividad con familiares y amigos.

La edición de este año tendrá una jornada más que la realizada en 2025, cuando la celebración también convocó a numerosas familias en la zona de la Costanera.

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Concurso de disfraces para niños, adultos, familias y mascotas

Uno de los principales atractivos de la programación será el concurso de disfraces, que contempla una convocatoria amplia para diferentes edades y grupos.

Podrán participar niños, adolescentes y adultos, además de familias y mascotas. De esta manera, la organización busca que la propuesta incluya a distintos públicos y que los disfraces sean uno de los ejes centrales de las jornadas.

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El concurso ya había sido parte de la edición anterior y volverá a estar presente este año, con la posibilidad de que los participantes presenten propuestas originales y vinculadas con la temática de Halloween.

Decoraciones y actividades durante el fin de semana largo

Los festejos comenzarán a las 18:00 durante las tres jornadas y se desarrollarán en el sector del Empedrado de la Costanera.

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Como parte de la preparación para Halloween, San Nicolás también incorporó decoraciones temáticas en distintos espacios públicos. Entre ellas se encuentran estructuras instaladas en Plaza Mitre y elementos especiales en la zona de la Bajada de calle Belgrano.

La celebración formará parte de la agenda recreativa de la ciudad durante el fin de semana largo de octubre, con una propuesta pensada para disfrutar en familia y con entrada libre y gratuita.

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