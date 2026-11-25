San Nicolás: convocan a una marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género

> San Nicolás: convocan a una marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género

San Nicolás

La Multisectorial de Mujeres realizará una movilización este miércoles desde las 17:30 en Plaza Mitre, con intervenciones artísticas y un reclamo contra la violencia de género.

En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Multisectorial de Mujeres de San Nicolás convocó a una marcha para este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 17:30, en Plaza Mitre. La jornada contará con intervenciones de la Escuela de Arte «Liliana Grinberg» y buscará visibilizar la problemática y renovar los reclamos por políticas de prevención y protección.

Marcha en Plaza Mitre: la convocatoria de la Multisectorial de Mujeres La actividad se desarrollará en una fecha de alcance internacional, que cada 25 de noviembre recuerda a las hermanas Mirabal, tres activistas dominicanas asesinadas en 1960 por su oposición a la dictadura de Rafael Trujillo.

La conmemoración fue establecida oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1999, con el objetivo de promover acciones para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

En San Nicolás, la convocatoria tendrá como punto de encuentro la Plaza Mitre y contará con la participación de la Escuela de Arte «Liliana Grinberg», que realizará distintas intervenciones durante la jornada.

La movilización se inscribe en una fecha que busca poner en agenda la violencia de género, reclamar respuestas institucionales y fortalecer los espacios de acompañamiento para quienes atraviesan situaciones de violencia.

Femicidios en Argentina: más de 240 víctimas en los primeros diez meses de 2026 La convocatoria se realiza en un contexto preocupante por las cifras de femicidios registradas en Argentina durante este año. De acuerdo con los relevamientos de distintas organizaciones sociales, entre enero y octubre se contabilizaron más de 240 asesinatos por razones de género.

El Observatorio Lucía Pérez registró 243 femicidios; el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven contabilizó 242; La Casa del Encuentro informó 240 y MuMaLá relevó 239 víctimas.

Las diferencias entre los números responden a los criterios y metodologías utilizados por cada organización para recopilar y clasificar los casos. Sin embargo, todos los relevamientos coinciden en advertir sobre la gravedad de la situación.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: Milo Lockett pinta los viaductos de la ciudad con imágenes de la fauna y la identidad local

Octubre fue señalado como el mes más violento del período, con registros que llegaron hasta los 48 asesinatos por razones de género. Esa cifra representa, de acuerdo con los datos difundidos, un promedio de una víctima cada 15 horas.

Las organizaciones también advierten sobre la falta de información oficial actualizada y las dificultades que enfrentan muchas mujeres para acceder a mecanismos de prevención, asistencia y protección.

Los 16 días de activismo de la ONU contra la violencia hacia las mujeres En paralelo a las movilizaciones previstas en distintos puntos del mundo, ONU Mujeres impulsa una nueva edición de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. La campaña comienza este 25 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.

La iniciativa lleva como lema «Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas: garantizar la justicia, proteger a las sobrevivientes y poner fin a la impunidad». El objetivo es reclamar respuestas institucionales que permitan a las víctimas denunciar, recibir asistencia y acceder a la Justicia.

Desde Naciones Unidas señalan que las dificultades económicas, sociales e institucionales siguen siendo obstáculos para que muchas mujeres puedan salir de situaciones de violencia. También advierten que los recortes en el financiamiento de las organizaciones que trabajan en la defensa de sus derechos debilitan las redes de contención y asistencia.