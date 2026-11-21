San Nicolás: trasladaron en un operativo especial a un niño de 10 años al Hospital Sor María Ludovica

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San Nicolás

Un operativo sanitario con participación de distintas fuerzas policiales permitió agilizar el traslado del paciente pediátrico desde el Hospital San Felipe hasta el Aeroclub.

21 de noviembre de 2026 a las 10:23 a. m.

21 de noviembre de 2026 a las 10:23 a. m.

Un importante operativo sanitario se desplegó en San Nicolás para garantizar el traslado urgente de un niño de 10 años hacia La Plata. El procedimiento incluyó un cordón de seguridad y cortes de tránsito sobre avenida Savio y la Ruta Nacional 188, para facilitar el recorrido de la ambulancia hasta el Aeroclub local.

Un operativo sanitario para facilitar el traslado del niño de 10 años El procedimiento fue coordinado por efectivos de la Policía Local, con el apoyo del Comando de Patrullas y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

El dispositivo se organizó para acompañar el traslado del paciente desde el Hospital San Felipe hasta el Aeroclub de San Nicolás, donde se dispuso su derivación hacia la ciudad de La Plata.

La intervención de las distintas dependencias policiales permitió establecer un recorrido seguro y reducir las demoras durante el desplazamiento del vehículo sanitario.

Cortes de tránsito sobre Avenida Savio y Ruta Nacional 188 Para garantizar la circulación de la ambulancia, los efectivos implementaron cortes de tránsito y un cordón de seguridad a lo largo de Avenida Savio y la Ruta Nacional 188.

El operativo permitió despejar el camino y coordinar el paso del vehículo de emergencia hasta las instalaciones del Aeroclub, desde donde se concretó el traslado aéreo del niño.

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La organización del tránsito fue una parte central del despliegue, ya que permitió agilizar el recorrido y evitar posibles inconvenientes durante el traslado del paciente pediátrico.

El destino fue el Hospital de Niños Sor María Ludovica, uno de los principales centros pediátricos de la provincia de Buenos Aires. El destino del menor fue el Hospital de Niños Sor María Ludovica, uno de los principales centros pediátricos de la provincia de Buenos Aires.

Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre el cuadro de salud del niño ni acerca de los motivos médicos que determinaron su derivación a ese establecimiento.

El operativo contó con la coordinación entre el personal de salud y las fuerzas de seguridad, en una intervención que requirió organización y rapidez para concretar el traslado hacia la capital bonaerense.