San Pedro: un hombre sufrió heridas graves con un arma blanca al intervenir en una pelea familiar en La Tosquera

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La víctima, de 38 años, permanece internada tras ser atacada durante una discusión entre sus suegros. El hecho ocurrió el jueves por la noche en Los Cazadores.

21 de noviembre de 2026 a las 09:58 a. m.

21 de noviembre de 2026 a las 09:58 a. m.

Un hombre de 38 años permanece internado en el Hospital de la ciudad de San Pedro luego de sufrir heridas de arma blanca durante un violento conflicto familiar ocurrido el jueves por la noche en la localidad de Los Cazadores, conocida también como barrio La Tosquera. La víctima habría resultado atacada cuando intentó intervenir en una discusión entre sus suegros.

Una discusión familiar que terminó en una violenta agresión De acuerdo con las actuaciones policiales incorporadas a la causa penal, el episodio comenzó con una discusión de pareja entre los suegros del hombre herido. En medio del enfrentamiento, el yerno decidió intervenir y terminó involucrado en una pelea con uno de los varones presentes.

La situación derivó en una agresión con un arma blanca que le provocó distintas lesiones de consideración. El episodio motivó la intervención policial y la apertura de una investigación judicial para determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque.

La causa tramita en la Fiscalía Nº 7, a cargo de María del Valle Viviani.

Las heridas que sufrió el hombre de 38 años Entre las lesiones que sufrió la víctima se encuentran cortes que requirieron varios puntos de sutura en distintas partes del cuerpo. Uno de ellos se encuentra en la zona del cuello y otro en la axila, según trascendió a partir de la información aportada por familiares.

Los allegados al hombre manifestaron su preocupación por la gravedad de lo ocurrido y cuestionaron que el presunto agresor continúe en libertad. "El tipo anda suelto por las calles como si nada", expresaron familiares directos de la víctima.

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También reclamaron que el episodio tenga una respuesta judicial acorde con la gravedad de las heridas. "No puede ser que un intento de homicidio quede sin respuesta de nada", señalaron.

La investigación judicial y el reclamo de la familia Tras la agresión, personal de Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y relevar elementos que puedan aportar pruebas a la investigación.

Por el momento, la causa fue caratulada como lesiones, aunque los familiares de la víctima consideran que el hecho debería recibir una calificación penal de mayor gravedad, teniendo en cuenta el tipo de ataque y las heridas sufridas por el hombre.