San Andrés de Giles: un bombero voluntario murió atropellado frente a su hija de 10 años

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Región

La muerte de Jorge Antonio Limonta, de 61 años, generó conmoción y reavivó los reclamos vecinales por la falta de controles de tránsito y las motocicletas que circulan a alta velocidad.

18 de noviembre de 2026 a las 10:50 a. m.

18 de noviembre de 2026 a las 10:50 a. m.

La comunidad de San Andrés de Giles atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Jorge Antonio Limonta, un reconocido bombero voluntario y trabajador del Hospital Municipal que fue atropellado por una motocicleta mientras cruzaba la calle junto a su hija de 10 años. El hecho ocurrió el domingo 15 de noviembre y provocó fuertes reclamos por la seguridad vial.

Cómo ocurrió el trágico accidente en San Andrés de Giles El siniestro se produjo en la intersección de Rivadavia y Moreno, cuando Limonta, de 61 años, intentaba cruzar la calle acompañado por su hija. Según la reconstrucción difundida por medios locales, ambos habían esperado el paso de una camioneta antes de avanzar, momento en que fueron embestidos por una motocicleta conducida por un joven de 18 años.

La niña resultó ilesa, mientras que el hombre sufrió heridas que terminaron provocándole la muerte. De acuerdo con el relato del periodista local Germán Intilángelo, el motociclista habría salido desde el semáforo de Rivadavia y Belgrano y circulado a una velocidad aparentemente elevada. La velocidad exacta deberá establecerse mediante las pericias correspondientes.

También trascendió que el conductor no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio. La investigación judicial se inició bajo la calificación de homicidio culposo y el joven permanecía detenido al momento de las primeras informaciones.

Quién era Jorge Limonta, el bombero que conmocionó a la comunidad Limonta era una persona muy querida y reconocida en San Andrés de Giles por su trayectoria como bombero voluntario y su trabajo en el Hospital Municipal. Su compromiso con la comunidad había generado numerosos vínculos y muestras de afecto tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Intilángelo también recordó que el hombre había atravesado recientemente un tratamiento oncológico y destacó su vocación de servicio y su permanente predisposición para colaborar con los demás.

La tragedia profundizó el malestar de vecinos que desde hace tiempo advierten sobre las motocicletas que circulan a velocidades peligrosas, los escapes libres y las maniobras imprudentes en distintos sectores de la ciudad.

«Ya nos hartamos», expresó el periodista, al transmitir el sentimiento de una parte de la comunidad que considera que la muerte de Limonta debe marcar un antes y un después en la discusión sobre la seguridad vial.

Tres días de duelo y una campaña vecinal para exigir controles Frente a la conmoción provocada por el fallecimiento, el Municipio de San Andrés de Giles, encabezado por el intendente Miguel Gesualdi, decretó tres días de duelo a partir del lunes 16 de noviembre, mediante el Decreto 1617/2026.

La disposición estableció banderas a media asta y la suspensión de actividades municipales durante 24 horas, sin afectar la prestación de los servicios habituales.

En paralelo, vecinos autoconvocados comenzaron a organizarse bajo la consigna «Giles por la vida», una iniciativa que busca reunir firmas para reclamar controles permanentes de tránsito, fiscalización de velocidad, retención de motocicletas en infracción y mayor presencia de agentes en las calles.

Además, los impulsores de la convocatoria trabajan en la organización de una movilización para exigir respuestas y medidas concretas que permitan evitar nuevos episodios.