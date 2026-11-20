> San Pedro: realizarán testeos gratuitos de VIH en el Hospital Privado SADIV

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La jornada será el martes 1 de diciembre, en el marco del Día Mundial del Sida. Habrá charlas sobre prevención, salud sexual y pruebas rápidas con absoluta confidencialidad.

20 de noviembre de 2026 a las 06:12 p. m.

20 de noviembre de 2026 a las 06:12 p. m.

Una jornada gratuita de prevención y promoción de la salud sexual se desarrollará el próximo martes 1 de diciembre en el Auditorio del Hospital Privado SADIV de San Pedro. La actividad comenzará a las 18:00 y ofrecerá información médica, espacios de consulta y testeos rápidos y confidenciales de VIH, en el marco del Día Mundial del Sida.

Testeos rápidos y gratuitos de VIH en San Pedro Bajo el lema "Informarnos también es cuidarnos", la propuesta estará abierta a toda la comunidad y tendrá como uno de sus principales objetivos facilitar el acceso a la detección temprana del VIH.

Para ello, el Hospital Privado SADIV dispondrá de un sector especialmente acondicionado para que las personas interesadas puedan realizarse las pruebas rápidas de manera gratuita, con privacidad y confidencialidad.

La iniciativa busca acercar herramientas de prevención y promover la importancia de los controles periódicos como parte del cuidado integral de la salud.

Charlas sobre prevención y salud sexual Durante el encuentro se abordarán diferentes aspectos vinculados con la sexualidad y los vínculos, la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y los métodos anticonceptivos recomendados para cada etapa de la vida.

También se compartirán datos estadísticos locales para aportar información sobre la situación sanitaria y favorecer una mayor comprensión de la importancia de la prevención.

La actividad incluirá un espacio abierto de intercambio con los asistentes, donde podrán realizar consultas y recibir información médica actualizada.

Quiénes estarán a cargo de la jornada en el Hospital SADIV El panel de disertantes estará integrado por las médicas Ana Emilia Vargas y Antonella Triay, profesionales del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Privado SADIV.

También participará el licenciado Iván Gutiérrez, en representación del Instituto de Formación Técnica SADIV.