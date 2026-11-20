San Pedro: realizarán testeos gratuitos de VIH en el Hospital Privado SADIV
La jornada será el martes 1 de diciembre, en el marco del Día Mundial del Sida. Habrá charlas sobre prevención, salud sexual y pruebas rápidas con absoluta confidencialidad.
Una jornada gratuita de prevención y promoción de la salud sexual se desarrollará el próximo martes 1 de diciembre en el Auditorio del Hospital Privado SADIV de San Pedro. La actividad comenzará a las 18:00 y ofrecerá información médica, espacios de consulta y testeos rápidos y confidenciales de VIH, en el marco del Día Mundial del Sida.
Testeos rápidos y gratuitos de VIH en San Pedro
Bajo el lema "Informarnos también es cuidarnos", la propuesta estará abierta a toda la comunidad y tendrá como uno de sus principales objetivos facilitar el acceso a la detección temprana del VIH.
Las mas leidas de Región
Baradero: dos condenados por delitos graves escaparon de la cárcel
San Antonio de Areco: Ruta 8, un árbol cayó sobre la autovía y provocó un accidente en el que una familia se salvó de milagro
Rojas: escándalo en el fútbol, un clásico terminó con agresiones a la terna arbitral
San Andrés de Giles: un bombero voluntario murió atropellado frente a su hija de 10 años
San Pedro: el Paraná sigue subiendo, llegó a los 2,28 metros y se mantiene en creciente
Para ello, el Hospital Privado SADIV dispondrá de un sector especialmente acondicionado para que las personas interesadas puedan realizarse las pruebas rápidas de manera gratuita, con privacidad y confidencialidad.
La iniciativa busca acercar herramientas de prevención y promover la importancia de los controles periódicos como parte del cuidado integral de la salud.
Charlas sobre prevención y salud sexual
Durante el encuentro se abordarán diferentes aspectos vinculados con la sexualidad y los vínculos, la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y los métodos anticonceptivos recomendados para cada etapa de la vida.
También se compartirán datos estadísticos locales para aportar información sobre la situación sanitaria y favorecer una mayor comprensión de la importancia de la prevención.
La actividad incluirá un espacio abierto de intercambio con los asistentes, donde podrán realizar consultas y recibir información médica actualizada.
Quiénes estarán a cargo de la jornada en el Hospital SADIV
El panel de disertantes estará integrado por las médicas Ana Emilia Vargas y Antonella Triay, profesionales del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Privado SADIV.
También participará el licenciado Iván Gutiérrez, en representación del Instituto de Formación Técnica SADIV.
La convocatoria es abierta y gratuita y se realizará el martes 1 de diciembre, desde las 18:00, en el auditorio del establecimiento sanitario. La propuesta apunta a generar un espacio de información, diálogo y acceso a herramientas concretas para el cuidado de la salud sexual.