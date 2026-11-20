San Pedro: hallaron una carta de Lucio N. Mansilla que relata la victoria sobre las flotas anglofrancesas

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El documento, fechado el 4 de junio de 1846, fue descubierto en el archivo del Museo Paleontológico de San Pedro y contiene detalles del combate de Punta Quebracho.

Un valioso documento de la historia argentina salió a la luz en San Pedro. Se trata de una carta escrita de puño y letra por el general Lucio N. Mansilla, en la que felicita al coronel José María Cortina y a sus tropas por la victoria frente a las fuerzas anglofrancesas en el combate de Punta Quebracho, ocurrido el 4 de junio de 1846.

El hallazgo de una carta escrita por Lucio N. Mansilla El documento fue identificado por integrantes del Museo Paleontológico de San Pedro, institución que, además de su reconocida tarea vinculada con la investigación y conservación del patrimonio paleontológico, trabaja en la recuperación de archivos históricos de la ciudad.

La carta permaneció resguardada durante aproximadamente 180 años y constituye un testimonio directo de uno de los episodios más importantes de la defensa de la soberanía nacional durante el siglo XIX.

Mansilla, quien estaba al frente de las fuerzas federales encargadas de defender el territorio, escribió la misiva el mismo día en que se desarrolló el combate de Punta Quebracho, en la costa santafesina. El texto está dirigido al coronel José María Cortina y lleva la firma del jefe militar.

Qué cuenta el documento sobre la batalla de Punta Quebracho En la carta, Mansilla describe el enfrentamiento contra las embarcaciones de guerra de Inglaterra y Francia. Según su relato, el combate comenzó cerca de las 11:00 y se extendió hasta las 15:00, cuando las fuerzas enemigas debieron retirarse tras sufrir importantes pérdidas.

El militar también detalla que los invasores dejaron varias embarcaciones incendiadas y abandonaron parte de sus cargamentos. Incluso menciona que más de 30 cadáveres fueron arrojados a las aguas del río Paraná.

En el tramo final, Mansilla expresa su reconocimiento al coronel Cortina y a los soldados bajo su mando: "Felicito a Ud. y a la fuerza de su mando por tan espléndido hecho de armas quedando de Ud. afectadísimo".

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El documento permite reconstruir aspectos concretos de aquella jornada y aporta información de primera mano sobre los movimientos de las flotas extranjeras, el desarrollo del enfrentamiento y la respuesta de las fuerzas argentinas.

El archivo histórico que conserva el Museo Paleontológico de San Pedro El hallazgo fue posible gracias al trabajo de recuperación documental que lleva adelante el Museo Paleontológico. En 2020, la institución recibió el fondo documental del antiguo Juzgado de Paz de San Pedro, compuesto por más de 5.300 expedientes, cada uno con entre 20 y 30 documentos.

José Luis Aguilar, integrante del equipo del museo y responsable de identificar la carta, explicó que el archivo contiene abundante correspondencia militar, debido a la importancia geográfica y política que tuvo San Pedro durante la segunda mitad del siglo XIX.

Los documentos son escaneados, clasificados y analizados progresivamente. Aquellos que presentan especial relevancia histórica son apartados para su investigación y posterior difusión.

El descubrimiento adquiere un significado particular en el marco de un nuevo aniversario de la Vuelta de Obligado, el combate ocurrido el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas argentinas resistieron el avance de las flotas británicas y francesas sobre el río Paraná.