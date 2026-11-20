San Pedro: detuvieron a un hombre acusado de efectuar disparos y amenazar a una víctima

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El procedimiento se realizó en una vivienda de Bajada Sampedrina al 2800, tras una investigación iniciada por reiteradas denuncias radicadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

20 de noviembre de 2026 a las 11:19 a. m.

20 de noviembre de 2026 a las 11:19 a. m.

Un hombre fue detenido en San Pedro, acusado de efectuar disparos con un arma de fuego y amenazar a una persona en reiteradas oportunidades. La aprehensión se concretó durante un allanamiento realizado en una vivienda de calle Bajada Sampedrina al 2800, como resultado de una investigación judicial.

La investigación comenzó tras reiteradas denuncias La causa se inició a partir de distintas presentaciones realizadas por una víctima en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, donde denunció los episodios de violencia que habría sufrido.

A partir de esas denuncias, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) desarrollaron tareas investigativas para reunir elementos que permitieran identificar al presunto responsable y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

El allanamiento se realizó en Bajada Sampedrina Con los resultados de la investigación, se solicitó una orden de allanamiento ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7 de San Pedro, dependiente del Departamento Judicial de San Nicolás.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 3 y se concretó en el domicilio ubicado en Bajada Sampedrina 2820.

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Del operativo participaron efectivos del GTO, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) San Pedro y agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI).

El acusado quedó a disposición de la Justicia Durante el procedimiento, los uniformados concretaron la detención del hombre señalado en la investigación, quien se encontraba en el interior de la vivienda allanada.

El detenido fue notificado de la formación de la causa y quedó alojado en una dependencia policial, a disposición de la Justicia interviniente.