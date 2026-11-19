San Pedro: circulaba en un Citroën C3 con una patente de otro vehículo y fue aprehendida

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Una mujer fue interceptada por personal policial en San Pedro. El automóvil tenía una patente correspondiente a un Ford Taunus y un pedido de secuestro activo por robo.

19 de noviembre de 2026 a las 07:21 p. m.

19 de noviembre de 2026 a las 07:21 p. m.

Una mujer mayor de edad fue aprehendida en San Pedro durante un procedimiento realizado por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Circulaba junto a un hombre en un Citroën C3 negro, cuando los agentes detectaron irregularidades en la identificación del vehículo y comprobaron que tenía un pedido de secuestro vigente.

Detectaron que la patente correspondía a otro vehículo El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Colón y Sandrini, donde el personal policial identificó a los ocupantes de un Citroën C3 de color negro.

Al verificar los datos del automóvil, los efectivos constataron que la chapa patente colocada, dominio XKH 694, no correspondía al vehículo en el que circulaban, sino que estaba registrada para un Ford Taunus.

La irregularidad motivó una revisión más exhaustiva de la identificación del rodado.

El Citroën C3 tenía pedido de secuestro por robo A partir de la verificación de la numeración del chasis, los agentes establecieron que el automóvil tenía un pedido de secuestro activo por robo automotor.

La medida había sido solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7 de Morón y se encontraba registrada desde el 16 de diciembre de 2025.

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De esta manera, se confirmó que el vehículo presentaba una irregularidad no solo en su dominio, sino también en su situación registral.

La causa quedó caratulada como encubrimiento Tras el procedimiento, la mujer fue aprehendida y se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal, relacionado con la falsedad o adulteración de elementos identificatorios.

Intervino la UFI Nº 7, que dispuso notificar a la mujer sobre la formación de la causa y posteriormente ordenó su libertad.