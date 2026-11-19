San Pedro despliega un operativo de asistencia en la zona de islas ante la posible crecida del Paraná
Personal municipal realiza recorridas casa por casa para entregar mercadería y relevar la situación de las familias isleñas, ante los pronósticos climáticos que anticipan una posible creciente del río.
Ante el avance del fenómeno climático de El Niño y los pronósticos de una posible crecida del río Paraná durante las próximas semanas, el Municipio de San Pedro puso en marcha un operativo de asistencia y relevamiento en la zona de islas. Los equipos municipales recorren las viviendas para conocer las necesidades de cada familia y brindar ayuda.
Asistencia casa por casa en la zona de islas
El operativo comenzó este martes y continuó durante la jornada de este miércoles, con la participación de personal de las áreas de Defensa Civil y Desarrollo de la Comunidad.
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Durante las recorridas, los agentes municipales realizan un relevamiento de las condiciones sociales y habitacionales de los grupos familiares que viven en el sector insular. Además, entregan mercadería como parte de las acciones de acompañamiento y prevención ante un posible escenario de creciente.
El fenómeno de El Niño y la preocupación por el río Paraná
La iniciativa busca anticiparse a las consecuencias que podría generar una suba del nivel del río en las próximas semanas. En ese contexto, el contacto directo con los habitantes de las islas permite conocer las condiciones en las que se encuentran y detectar situaciones que puedan requerir asistencia.
El relevamiento también apunta a contar con información actualizada sobre las familias que residen en sectores que podrían verse afectados por el avance del agua.
Trabajo conjunto entre áreas municipales y el Puerto
Las tareas se desarrollan de manera articulada entre agentes de la Dirección de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno, y trabajadores de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad.
Desde el Municipio destacaron además la colaboración del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, que facilitó una embarcación para reforzar el traslado del personal y los insumos necesarios. De esta manera, el operativo cuenta con la unidad propia de Defensa Civil y el apoyo logístico del organismo portuario para llegar a los distintos puntos del sector insular.