San Nicolás

El procedimiento se realizó en la zona oeste, incluidos los barrios Mitre, Villa María y Lanza. Participaron distintas dependencias policiales y personal de Tránsito municipal.

19 de noviembre de 2026 a las 10:37 a. m.

19 de noviembre de 2026 a las 10:37 a. m.

Un nuevo Operativo Saturación se llevó a cabo este miércoles en San Nicolás y dejó como resultado 17 hombres aprehendidos y 18 motocicletas secuestradas. El despliegue policial incluyó controles en la zona céntrica y distintos sectores de la zona oeste, con intervención de varias dependencias de seguridad y agentes municipales.

Controles policiales en los barrios de la zona oeste El procedimiento se desarrolló principalmente en los barrios Oeste, Mitre, Villa María y Lanza, donde los efectivos realizaron controles de identificación y fiscalización vehicular.

Según el informe policial, durante el operativo fueron identificadas 159 personas, mientras que se inspeccionaron 37 vehículos y 68 motocicletas. Como resultado de las tareas, 18 motocicletas fueron secuestradas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Los motivos de las 17 aprehensiones en San Nicolás Las 17 aprehensiones se concretaron por diferentes infracciones y causas judiciales detectadas durante el despliegue. Entre los motivos informados figuran resistencia a la autoridad, tentativa de robo, infracciones a la Ley de Estupefacientes 23.737, capturas activas e incumplimientos de ordenanzas municipales.

También se iniciaron actuaciones por infracciones a los artículos 72 y 74 de la Ley 8031 de la provincia de Buenos Aires, en el marco de los procedimientos realizados en distintos puntos de la ciudad.

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Qué fuerzas participaron del Operativo Saturación El despliegue estuvo encabezado por personal de la Comisaría Primera y contó con la intervención de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), Policía Motorizada, Infantería y Comando de Patrullas de San Nicolás.

También participaron agentes de las comisarías Segunda y Tercera, los destacamentos de General Rojo, Conesa y La Emilia, la Subcomisaría Coviccos y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local.