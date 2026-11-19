San Nicolás: 17 aprehendidos y 18 motos secuestradas en un Operativo Saturación
El procedimiento se realizó en la zona oeste, incluidos los barrios Mitre, Villa María y Lanza. Participaron distintas dependencias policiales y personal de Tránsito municipal.
Un nuevo Operativo Saturación se llevó a cabo este miércoles en San Nicolás y dejó como resultado 17 hombres aprehendidos y 18 motocicletas secuestradas. El despliegue policial incluyó controles en la zona céntrica y distintos sectores de la zona oeste, con intervención de varias dependencias de seguridad y agentes municipales.
Controles policiales en los barrios de la zona oeste
El procedimiento se desarrolló principalmente en los barrios Oeste, Mitre, Villa María y Lanza, donde los efectivos realizaron controles de identificación y fiscalización vehicular.
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Según el informe policial, durante el operativo fueron identificadas 159 personas, mientras que se inspeccionaron 37 vehículos y 68 motocicletas. Como resultado de las tareas, 18 motocicletas fueron secuestradas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.
Los motivos de las 17 aprehensiones en San Nicolás
Las 17 aprehensiones se concretaron por diferentes infracciones y causas judiciales detectadas durante el despliegue. Entre los motivos informados figuran resistencia a la autoridad, tentativa de robo, infracciones a la Ley de Estupefacientes 23.737, capturas activas e incumplimientos de ordenanzas municipales.
También se iniciaron actuaciones por infracciones a los artículos 72 y 74 de la Ley 8031 de la provincia de Buenos Aires, en el marco de los procedimientos realizados en distintos puntos de la ciudad.
Qué fuerzas participaron del Operativo Saturación
El despliegue estuvo encabezado por personal de la Comisaría Primera y contó con la intervención de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), Policía Motorizada, Infantería y Comando de Patrullas de San Nicolás.
También participaron agentes de las comisarías Segunda y Tercera, los destacamentos de General Rojo, Conesa y La Emilia, la Subcomisaría Coviccos y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local.
Por su parte, agentes de Tránsito municipal acompañaron los controles vehiculares que derivaron en el secuestro de las 18 motocicletas. Las actuaciones correspondientes quedaron vinculadas a las infracciones y causas detectadas durante el operativo.