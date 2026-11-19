Política

El paquete del gobierno de Axel Kicillof incluye tres leyes: Presupuesto, Impositiva y Financiamiento. Prevé gastos por $58,65 billones, un pedido de deuda de USD 1.000 millones y un fondo para los municipios destinado a seguridad. La deuda necesita los dos tercios de la Legislatura.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires envió a la Legislatura el paquete de leyes con el que pretende administrar 2027, el último año de la gestión de Axel Kicillof. Son tres proyectos que se tratan en conjunto: la Ley de Presupuesto, que fija cuánto gastará la Provincia y en qué; la Ley Impositiva, que define los impuestos provinciales; y la Ley de Financiamiento, que pide autorización para tomar deuda.

Cómo es el trámite Los proyectos fueron presentados el jueves 5 de noviembre por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, ante senadores y diputados, e ingresaron por la Cámara de Diputados como expediente PE 2/26-27. El recorrido es el habitual: tratamiento en las comisiones de Diputados, votación en el recinto y luego paso al Senado para la sanción definitiva.

El Presupuesto y la Impositiva se aprueban por mayoría simple. La Ley de Financiamiento, en cambio, requiere los dos tercios de los votos en ambas cámaras, por lo que el oficialismo necesita acuerdos con la oposición.

Todavía no hay fecha fijada para la votación. Como referencia, el año pasado la Legislatura aprobó el Presupuesto y la Impositiva 2026 en una doble sesión del 26 y 27 de noviembre, y la Ley de Financiamiento recién a comienzos de diciembre, después de una negociación con los intendentes por el reparto de fondos. Antes de eso, la Provincia había pasado dos años sin presupuesto propio: en 2024 y 2025 rigió el de 2023 prorrogado.

Como funciona el trámite — LAOPINION Los números El Presupuesto 2027 prevé gastos totales por $58,65 billones y recursos por $56,5 billones. El resultado sería un déficit financiero de $2,15 billones, equivalente al 0,5% del Producto Bruto Geográfico. El gasto representa un aumento nominal de 36,4% frente a los $43 billones aprobados para 2026. El proyecto toma los parámetros del Presupuesto nacional: inflación de 18% para 2027 y un dólar de $1.848 a diciembre.

El Ejecutivo destaca cinco prioridades de inversión no salarial: inversión de capital ($4,05 billones), promoción y asistencia social ($2,32 billones), salud ($2,26 billones), seguridad y servicio penitenciario ($1,98 billones) y educación ($1,93 billones). El proyecto mantiene además la emergencia económica de la Provincia y vuelve a incluir un fondo para registrar lo que reclama al Estado nacional, que el gobierno bonaerense calcula en $20,7 billones a octubre.

Las cifras comprometidas — LAOPINIONç El endeudamiento La Ley de Financiamiento pide autorización para tomar deuda por hasta USD 1.000 millones, en pesos u otras monedas, para refinanciar vencimientos, mejorar el perfil de la deuda, cubrir el déficit y financiar obras. También amplía hasta USD 400 millones el programa de Letras del Tesoro, la deuda de corto plazo que se coloca en el mercado local. El pedido es un tercio del que se aprobó para 2026, cuando la autorización para la administración central fue de USD 3.035 millones.

El fondo para los municipios El proyecto crea un Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, destinado a equipamiento e infraestructura. Se formará con el 8% de lo que la Provincia obtenga con la nueva deuda, a medida que ingresen esos fondos, y se repartirá entre los 135 municipios según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el mismo índice de la coparticipación.

Si la Provincia colocara los USD 1.000 millones completos, el fondo sumaría USD 80 millones, unos $148.000 millones al dólar del Presupuesto. Con su coeficiente de 0,43329%, a Pergamino le corresponderían hasta unos $640 millones.

El esquema es distinto al del fondo vigente, creado por la Ley de Financiamiento 2026: aquel era de libre disponibilidad en un 70%, tenía un piso garantizado de $250.000 millones y se paga en cuotas hasta junio de 2027. El nuevo no tiene piso, depende de cuánta deuda se coloque y sólo puede usarse en seguridad.

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Incidencia para los municipios — LAOPINION Los impuestos La Ley Impositiva no modifica alícuotas de Ingresos Brutos ni de Sellos; sólo actualiza los montos de facturación que permiten a las pymes acceder a alícuotas reducidas. En el Inmobiliario, la suba anual queda limitada a la inflación entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026, y en Automotores se mantiene la tabla vigente. En ambos casos, las cuotas seguirán ajustándose mes a mes por inflación.

*Fuentes: proyectos de Ley de Presupuesto, Impositiva y de Financiamiento 2027 (Expte. PE 2/26-27); presentación del Ministerio de Economía bonaerense; Ley de Financiamiento 2026; CUD 2026 (Ministerio de Economía PBA)