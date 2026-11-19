Economía y Agro365INTERACTIVA
Presupuesto bonaerense 2027: cuánto vas a pagar de patente e Inmobiliario y qué le llega a Pergamino
La Provincia envió a la Legislatura un presupuesto de $58,65 billones y un pedido de deuda de USD 1.000 millones, un tercio del de este año. Con los proyectos oficiales, LA OPINIÓN armó calculadoras para estimar los impuestos de cada vecino y el fondo que podría recibir el municipio, que en 2027 sol
19 de noviembre de 2026 a las 10:04 a. m.
Escribe
Contenido exclusivo para socios LO365
Hacete socio y accedé a todas las notas premium, sin publicidad y con beneficios.