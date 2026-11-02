Un campo de trigo amaneció con extrañas figuras y una explicación sorprendente

> Un campo de trigo amaneció con extrañas figuras y una explicación sorprendente

Economía y Agro

Un sembradío ubicado en la zona rural próxima a la Planta de Tratamiento de Residuos amaneció este lunes con extensas franjas de plantas acostadas, formando dibujos irregulares sobre el terreno. El fenómeno se conoce como vuelco del trigo y puede producirse por la acción del viento y la lluvia.

Una imagen tan llamativa como preocupante dejó el fenómeno de viento y lluvia registrado durante la madrugada de este lunes en la zona rural de Pergamino. Un lote de trigo ubicado en las inmediaciones de la Planta de Tratamiento de Residuos amaneció con amplios sectores de plantas acostadas, formando extensas franjas y figuras onduladas que contrastan con las partes del cultivo que permanecieron erguidas.

La fotografía permite apreciar un patrón irregular sobre la superficie sembrada, con sectores afectados que se distribuyen en distintas direcciones. A simple vista, el campo presenta una sucesión de dibujos que parecen trazados sobre el trigo, aunque se trata de una alteración física de las plantas.

El fenómeno es conocido en agronomía como vuelco o acame y se produce cuando los tallos se doblan o las plantas pierden su posición vertical. Entre los factores que pueden desencadenarlo se encuentran las ráfagas intensas de viento, las precipitaciones y la pérdida de estabilidad de las plantas, especialmente cuando el suelo presenta elevada humedad.

En este caso, la aparición de las marcas después del episodio meteorológico de la madrugada constituye un indicio importante de que el viento y la lluvia pudieron haber provocado el vuelco. No obstante, para confirmar el mecanismo exacto sería necesario observar las plantas directamente en el lote.

Por qué aparecen esas figuras

Uno de los aspectos más particulares de la imagen es que el trigo no aparece acostado de manera uniforme. Mientras algunas franjas cedieron, otras conservaron su posición original, generando un dibujo que se distingue claramente desde cierta distancia.

Esto puede suceder porque la fuerza del viento no actúa de manera idéntica sobre toda la superficie. Las ráfagas ejercen presión sobre las plantas y, cuando un sector comienza a inclinarse, puede arrastrar a los tallos vecinos. Así se forman áreas de vuelco con límites irregulares.

También intervienen las características del cultivo. La altura de las plantas, la resistencia de los tallos, la densidad de siembra y el desarrollo de las raíces pueden determinar que algunos sectores soporten mejor las condiciones meteorológicas que otros.

La humedad del suelo es otro factor relevante. Cuando el terreno se encuentra saturado, el sistema radicular puede perder parte de su capacidad de sostén, facilitando que las plantas se inclinen desde la base.

Qué consecuencias puede tener

El vuelco no implica necesariamente la pérdida total del cultivo, pero puede generar dificultades para la cosecha y, dependiendo de su intensidad y del momento de desarrollo del trigo, ocasionar pérdidas de rendimiento y calidad.

Cuando las espigas quedan próximas al suelo, aumentan las dificultades para realizar una recolección eficiente. Además, si persisten condiciones de elevada humedad, pueden aparecer problemas asociados con la permanencia del material vegetal acostado.

La magnitud del daño dependerá de cuánto trigo haya resultado afectado, del estado de desarrollo del cultivo y de la posibilidad de que algunas plantas recuperen parcialmente su posición.

Para determinar si se produjo un vuelco de tallo o de raíz es necesario examinar la base de las plantas. En el primer caso pueden observarse doblamientos o quebraduras; en el segundo, los tallos permanecen relativamente enteros, pero las plantas se inclinan desde su sistema de anclaje.

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Una imagen del impacto del temporal

Lo ocurrido en este establecimiento cercano a Pergamino muestra cómo un episodio de viento y lluvia puede modificar en pocas horas el aspecto de un cultivo que hasta entonces presentaba una cobertura uniforme.

La particular disposición de las plantas acostadas dejó una imagen singular en el paisaje rural. Más allá de su apariencia, el episodio pone de manifiesto la vulnerabilidad de los cultivos ante condiciones meteorológicas adversas en una etapa importante de la campaña triguera.