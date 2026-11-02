San Nicolás y el norte bonaerense, bajo alerta por tormentas: prevén lluvias y un marcado descenso térmico

> San Nicolás y el norte bonaerense, bajo alerta por tormentas: prevén lluvias y un marcado descenso térmico

San Nicolás

El SMN mantiene alertas por tormentas en San Nicolás y distritos de la región. Se esperan lluvias abundantes, ráfagas y un cambio de temperatura hacia el fin de semana.

San Nicolás y buena parte del norte de la provincia de Buenos Aires comienzan noviembre con condiciones de inestabilidad y alertas meteorológicas vigentes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa lluvias y tormentas de variada intensidad, con posibles ráfagas de viento, actividad eléctrica y acumulados de precipitación que podrían superar los 40 milímetros.

El SMN mantiene alertas por tormentas en San Nicolás y la región La advertencia meteorológica alcanza a San Nicolás y otros municipios del norte bonaerense, entre ellos Ramallo, San Pedro, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto y Rojas.

De acuerdo con los reportes del organismo nacional y las proyecciones de Meteored, las tormentas podrían presentarse con distinta intensidad y estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y eventual caída de granizo.

En los sectores más afectados, los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre los 40 y 50 milímetros, aunque los registros dependerán de la evolución de los fenómenos en cada localidad.

Cómo estará el tiempo durante la primera semana de noviembre El pronóstico anticipa varios días de condiciones cambiantes en territorio bonaerense. Para el martes y miércoles se esperan nuevas precipitaciones en distintos sectores de la provincia, aunque todavía no es posible determinar si llegarán con la misma intensidad a San Nicolás.

Hacia el jueves podría registrarse una mejora temporaria, con una disminución de la inestabilidad. Sin embargo, el alivio sería breve: el avance de un frente frío podría generar un nuevo desmejoramiento durante el viernes, con lluvias y ráfagas de viento.

Seguí leyendo Economía y Agro Un campo de trigo amaneció con extrañas figuras y una explicación sorprendente

Este escenario mantiene la atención sobre los distritos del norte bonaerense, donde las condiciones meteorológicas podrían cambiar a lo largo de la semana.

Pronostican un marcado descenso de temperatura para el fin de semana El cambio más importante llegaría entre el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, cuando el ingreso de una masa de aire frío provocaría un descenso considerable de las temperaturas en buena parte de la provincia de Buenos Aires.

Como referencia, para La Plata se proyectan mínimas cercanas a los 7 grados y máximas de entre 17 y 20 grados, valores inferiores a los previstos para los primeros días de noviembre.

El descenso térmico estaría acompañado por vientos persistentes del sur y sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades importantes. Si bien todavía no se difundieron valores específicos para San Nicolás durante esas jornadas, el avance del frente frío podría modificar significativamente las condiciones climáticas en toda la región.